Глава государства: Развитие портов Актау и Курык является стратегической целью Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с управляющим директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Жуму аль-Шамиси.Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере. В ходе встречи Глава государства назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.Президент Касым-Жомарт Токаев положительно отметил сотрудничество между отечественной компанией «КазМунайГаз» и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору в Азербайджан.Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута «Север-Юг», соединяющего Евразию с Персидским заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться, как минимум, на 70% – с 9 до 15 млн тонн грузов.В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил договоренности между «Қазақстан темір жолы» и ADP по созданию совместного предприятия и пожелал успехов в реализации данных проектов.