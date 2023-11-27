Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 6

Глава государства: Развитие портов Актау и Курык является стратегической целью Казахстана

Глава государства принял управляющего директора Abu Dhabi Ports Group Мухаммеда Жуму аль-Шамиси. В ходе встречи Глава государства назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана, передаёт пресс-служба Акорды.

Фото akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с управляющим директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Жуму аль-Шамиси.

Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере. В ходе встречи Глава государства назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.

Глава государства: Развитие портов Актау и Курык является стратегической целью Казахстана


Президент Касым-Жомарт Токаев положительно отметил сотрудничество между отечественной компанией «КазМунайГаз» и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору в Азербайджан.

Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута «Север-Юг», соединяющего Евразию с Персидским заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться, как минимум, на 70% – с 9 до 15 млн тонн грузов.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил договоренности между «Қазақстан темір жолы» и ADP по созданию совместного предприятия и пожелал успехов в реализации данных проектов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика