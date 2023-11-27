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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 823

Нурлан Ногаев: По нашим расчётам в следующем году мы большую часть вопросов по воде снимем

Нурлан Ногаев во время пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций рассказал, когда решится вопрос с питьевым водоснабжением для жителей Актау.

Фото ЦОК региона
Глава региона сообщил, что для решения проблемы с обеспечением населения питьевым водоснабжением проводится увеличение мощности опреснительного завода «Каспий», а также работы на «МАЭК» .

- За счет внутренних резервов ТОО «МАЭК» мы планируем увеличить подачу воды. Сегодня ежедневно в город подается 50 тысяч кубов, мы планируем увеличить на 25-30 тысяч кубов за счет внутренних резервов, ремонта дистилляционных опреснительных установок и проведения технических мероприятий. За счет этого мы планируем получить дополнительный объем, - сказал глава региона.


Аким области также отметил, что на сегодняшний день есть предприниматели, которые изъявили желание реализовывать свои проекты по водоснабжению в регионе.

- Один предприниматель подает около 6 тысяч кубов в сутки чистой воды на Актау. Есть еще один предприниматель, обеспечивает села Сайын Шапагатов и Акшукур. Раньше туда вода подавалась из резерва опреснительного завода «Каспий» и МАЭКа, за счет Актау, это тоже дополнительный объем. Тот объем, который раньше подавался в эти села мы направим в Актау. Также обеспечим подачу воды поселку Баянды Мунайлинского района. Раньше туда тоже подавалась вода с опреснительного завода «Каспий». Высвобожденные объемы с районов мы направим на Актау, - сказал глава региона.


Нурлану Ногаеву был задан вопрос: «Когда перебои с водой в Актау окончательно прекратятся?».

- По нашим расчетам в следующем году мы большую часть вопросов снимем, - сказал аким области.



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Комментарии ( 4 )

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  • Tankushka
  • Космос
 Placida (Посетители) Сегодня, 17:06
None None,
нашла Ваш комментарий. Действительно, непонятно, откуда у изношенного МАЭКа на 90%, вдруг открылись внутренние резервы.
Цитата: babe
Господин Ногаев в розовых очках или что с ним?

В предвкушении Нового года..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Placida
  • Ingul
  • Космос
 None None (Посетители) Сегодня, 16:58
- За счет внутренних резервов ТОО «МАЭК» мы планируем увеличить подачу воды. Сегодня ежедневно в город подается 50 тысяч кубов, мы планируем увеличить на 25-30 тысяч кубов за счет внутренних резервов, ремонта дистилляционных опреснительных установок и проведения технических мероприятий.

То есть все так просто, за счет внутренних резервов увеличится на 50%, особенно которые конечные и невозобновимые ? Вы 30 лет гробили эти ресурсы и вдруг они отремонтируются. Так же если есть резервы, почему они раньше не вводились в эксплуатацию ?
 
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  • Белое ☀️
  • Tankushka
  • Космос
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 16:19
- По нашим расчетам в следующем году мы большую часть вопросов снимем, - сказал аким области. Только по расчётам да по бумаге. И так каждый год. А когда на самом деле будет?
 
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  • Tankushka
  • Космос
 babe (Посетители) Сегодня, 15:41
Господин Ногаев в розовых очках или что с ним?
 
 

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