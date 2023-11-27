Нурлан Ногаев: По нашим расчётам в следующем году мы большую часть вопросов по воде снимем

- За счет внутренних резервов ТОО «МАЭК» мы планируем увеличить подачу воды. Сегодня ежедневно в город подается 50 тысяч кубов, мы планируем увеличить на 25-30 тысяч кубов за счет внутренних резервов, ремонта дистилляционных опреснительных установок и проведения технических мероприятий. За счет этого мы планируем получить дополнительный объем, - сказал глава региона.

- Один предприниматель подает около 6 тысяч кубов в сутки чистой воды на Актау. Есть еще один предприниматель, обеспечивает села Сайын Шапагатов и Акшукур. Раньше туда вода подавалась из резерва опреснительного завода «Каспий» и МАЭКа, за счет Актау, это тоже дополнительный объем. Тот объем, который раньше подавался в эти села мы направим в Актау. Также обеспечим подачу воды поселку Баянды Мунайлинского района. Раньше туда тоже подавалась вода с опреснительного завода «Каспий». Высвобожденные объемы с районов мы направим на Актау, - сказал глава региона.

- По нашим расчетам в следующем году мы большую часть вопросов снимем, - сказал аким области.

Глава региона сообщил, что для решения проблемы с обеспечением населения питьевым водоснабжением проводится увеличение мощности опреснительного завода «Каспий», а также работы на «МАЭК» .Аким области также отметил, что на сегодняшний день есть предприниматели, которые изъявили желание реализовывать свои проекты по водоснабжению в регионе.Нурлану Ногаеву был задан вопрос: «Когда перебои с водой в Актау окончательно прекратятся?».