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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 186

За полгода Мангистау посетили 180 тысяч туристов

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о развитии туризма в регионе.

фото из архива Lada.kz
Нурлан Ногаев в своем выступлении рассказал, что за шесть месяцев 2023 года Мангистау посетили 180 тысяч туристов, из них 16 тысяч приехали в регоин из-за рубежа.

- Нами проводятся работы по обучению гидов к этому бизнесу, созданию условий, инфраструктуры, по строительству визит-центров. Мы намерены создать такие условия, чтобы они были привлекательны для туристов. Сделать так, чтобы человек, единожды приехав в Мангистау, захотел вернуться сюда или агитировал других посетить наш регион, - сказал Нурлан Ногаев.


Глава региона отметил, что на эти цели выделяются средства как из бюджета, так и за счет частных предпринимателей. По словам Нурлана Ногаева, число бизнесменов, заинтересованных в развитии турбизнеса области увеличивается.

- Мы имеем примеры, где бизнесмены из других регионов Казахстана приезжают и открывают свои объекты. Работа в этом направлении будет продолжаться, - отметил Нурлан Ногаев.



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