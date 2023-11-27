За полгода Мангистау посетили 180 тысяч туристов

- Нами проводятся работы по обучению гидов к этому бизнесу, созданию условий, инфраструктуры, по строительству визит-центров. Мы намерены создать такие условия, чтобы они были привлекательны для туристов. Сделать так, чтобы человек, единожды приехав в Мангистау, захотел вернуться сюда или агитировал других посетить наш регион, - сказал Нурлан Ногаев.

- Мы имеем примеры, где бизнесмены из других регионов Казахстана приезжают и открывают свои объекты. Работа в этом направлении будет продолжаться, - отметил Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев в своем выступлении рассказал, что за шесть месяцев 2023 года Мангистау посетили 180 тысяч туристов, из них 16 тысяч приехали в регоин из-за рубежа.Глава региона отметил, что на эти цели выделяются средства как из бюджета, так и за счет частных предпринимателей. По словам Нурлана Ногаева, число бизнесменов, заинтересованных в развитии турбизнеса области увеличивается.