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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 16:16

Просмотров: 1408

В Актау зафиксирована самая низкая цена за аренду квартиры

За месяц средняя ставка за аренду квартир снизилась на три процента во всем Казахстане. В Актау стоимость аренды квадратного метра жилья снизилась на пять процентов. Об этом сообщается на Krisha.kz.

Иллюстративное фото
Аренда квартир в Казахстане продолжает дешеветь: в ноябре средняя ставка по стране снизилась на три процента по сравнению с октябрем. По данным аналитической службы Krisha.kz, понижение цен произошло в девяти городах из 13, где проводился мониторинг.

Больше всего квартиры подешевели в Павлодаре, Петропавловске и Караганде: на девять, восемь и шесть процентов соответственно. В двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+ 3 процента) и Атырау (+ 0,7 процента).

В Актау зафиксирована самая низкая цена за аренду квартиры


В Актау и Актобе цены подешевели на пять процентов.

Самая дорогая аренда в Алматы - 5,8 тысячи тенге за квадратный метр. Самая дешёвая — в Актау: 2,5 тысячи тенге. В итоге, Актау стал единственным городом в стране, где цены никак не изменились с начала года. Цена на одно-, двух- и трёхкомнатную квартиру в Актау в среднем составляет 110 000, 150 000 и 180 000 тенге соответственно.

В Актау зафиксирована самая низкая цена за аренду квартиры



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