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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:23

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Из-за резкого роста заболеваемости корью в Мангистауской детской больнице увеличили количество коек

В области увеличилось колчиество заболевших корью. Ситуация дошла до того, что больных детей с родителями пришлось размещать в коридоре детской областной больницы. В управлении здравоохранения Мангистауской области объяснили происходящее.

Коллаж из кадров видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлены пациенты, размещенные в коридоре детской областной больницы. В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали видеоролик.

- В связи с резким ростом заболеваемости корью, бронхиолитом и пневмонией количество коек в отделении инфекционных болезней Мангистауской областной многопрофильной детской больницы увеличено с 60 до 80 коек. На данный момент места достаточно. Однако из-за большого количества детей с подозрением на корь в ночное время в инфекционном отделении ощущалась нехватка мест. После утреннего осмотра детей врачом и отправки домой, госпитализированных детей поместили в палату, - объяснили ситуацию в облздраве.

Там же добавили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация нестабильна, и в связи с увеличением количества больных было принято решение о переводе инфекционного отделения в модульную больницу, которая расположена в 1 микрорайоне.




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