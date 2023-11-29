Из-за резкого роста заболеваемости корью в Мангистауской детской больнице увеличили количество коек

- В связи с резким ростом заболеваемости корью, бронхиолитом и пневмонией количество коек в отделении инфекционных болезней Мангистауской областной многопрофильной детской больницы увеличено с 60 до 80 коек. На данный момент места достаточно. Однако из-за большого количества детей с подозрением на корь в ночное время в инфекционном отделении ощущалась нехватка мест. После утреннего осмотра детей врачом и отправки домой, госпитализированных детей поместили в палату, - объяснили ситуацию в облздраве.



В Сети появилось видео, на котором запечатлены пациенты, размещенные в коридоре детской областной больницы. В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали видеоролик.Там же добавили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация нестабильна, и в связи с увеличением количества больных было принято решение о переводе инфекционного отделения в модульную больницу, которая расположена в 1 микрорайоне.