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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 189

Как изменились цены на овощи в Мангистау

В годовой динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане, наименьший - в Мангистауской области. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото из архива Lada.kz
По данным аналитиков, в октябре 2023 года овощи в стране подешевели на 1,3% за месяц. Впрочем, в годовой динамике было зафиксировано удорожание на 17,3%.

В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен на овощи наблюдался в Карагандинской области — на 2,9%. При этом удешевление по сравнению с сентябрём было отмечено сразу в 14 регионах страны.

- В годовой динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане (сразу на 35,2%), наименьший — в Мангистауской области (на 3,6%), - сообщают аналитики.


Как изменились цены на овощи в Мангистау


В разрезе видов овощей капуста, морковь, свёкла, лук и картофель за месяц подешевели, а помидоры и огурцы, напротив, подорожали.

В годовой динамике выросли цены на капусту, морковь, свёклу и лук, снизились — на помидоры, огурцы и картофель.

Капуста в магазинах и на базарах РК в среднем стоила 160 тенге за килограмм, морковь — 181 тенге, свёкла — 247 тенге, репчатый лук — 113 тенге, помидоры — 533 тенге, огурцы — 457 тенге, картофель — 145 тенге за килограмм.



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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 10:21
Да конечно ага щааааазз ,помидоры стоят 1000 тенге килограм в магазинах,перец обычный болгарский 800-1000,буквально вот в октябре в сердине это стоило нормально сейчас капец ценник подняли ужас просто,а впереди НГ еще все выше поднимется
 
 

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