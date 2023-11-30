Как изменились цены на овощи в Мангистау

- В годовой динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане (сразу на 35,2%), наименьший — в Мангистауской области (на 3,6%), - сообщают аналитики.



По данным аналитиков , в октябре 2023 года овощи в стране подешевели на 1,3% за месяц. Впрочем, в годовой динамике было зафиксировано удорожание на 17,3%.В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен на овощи наблюдался в Карагандинской области — на 2,9%. При этом удешевление по сравнению с сентябрём было отмечено сразу в 14 регионах страны.В разрезе видов овощей капуста, морковь, свёкла, лук и картофель за месяц подешевели, а помидоры и огурцы, напротив, подорожали.В годовой динамике выросли цены на капусту, морковь, свёклу и лук, снизились — на помидоры, огурцы и картофель.Капуста в магазинах и на базарах РК в среднем стоила 160 тенге за килограмм, морковь — 181 тенге, свёкла — 247 тенге, репчатый лук — 113 тенге, помидоры — 533 тенге, огурцы — 457 тенге, картофель — 145 тенге за килограмм.