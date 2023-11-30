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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:56

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ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» ответил на требование работников «West Oil Software»

Комментарий ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» о требованиях работников ТОО «West Oil Software» касательно обновления техники и перевода в штат компании ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн».

Фото пресс-службы ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»
В настоящее время работники ТОО «West Oil Software» (далее – WOS) выдвигают требования (1) о переводе в штат ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (далее – ОТК), (2) внедрении Единой системы оплаты труда (ЕСОТ) АО «НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), (3) обновлении автотранспорта и спецтехники.

По этому вопросу 1 ноября в Астане состоялась встреча группы работников WOS с руководством КМГ и представителями Минэнерго РК.
Аналогичная встреча прошла 6 ноября 2023 года на месторождении Жетыбай компании АО «Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ) с участием 60 работников WOS, руководства КМГ, представителей Минэнерго РК, Комитета труда и социальной защиты населения МТСЗН РК, руководителей ОТК и WOS.

WOS является доверительным управляющим имущества ОТК и оказывает транспортные услуги на месторождении Жетыбай ММГ.
В целях урегулирования спора и рассмотрения возможности решения проблемных вопросов был создан трудовой арбитраж с участием представителей работников, профсоюза и государственных органов. 16 ноября т.г. проведено последнее заседание трудового арбитража.

Принято решение об удовлетворении требования об обновлении транспортной техники. Требования о переводе в штат и внедрению ЕСОТ не были рассмотрены, так как эти вопросы не являются предметом/основанием для трудового спора и их решения не входят в компетенцию работодателя.

1) Касательно перевода в штат ТОО «ОТК».

Выполнение данного требования не представляется возможным. Ранее трудовые договоры были расторгнуты по соглашению сторон. На законодательном уровне отсутствуют какие-либо основания для обратного приема бывших работников, расторгнувших трудовые отношения по соглашению сторон с выплатой компенсации.

Важно учитывать, что возможный прием в штат работников WOS нарушает порядок трудоустройства безработных граждан в регионе в соответствие с соответствующим законодательными актами в сфере обеспечения занятости населения и социальных программ.
Вместе с тем, последствиями выполнения данного требования будет увеличение убытков ОТК, и, как следствие, возможное банкротство компании.

2) Оплата труда согласно ЕСОТ.

ЕСОТ является внутренней Единой системой оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. В связи с этим применение ЕСОТ к WOS невозможно.

В настоящее время 13 дочерних организаций КМГ в Мангистауской области обслуживают более 17 000 работников частных подрядных организаций. При текущем финансовом состоянии предприятия повышение фонда оплаты труда в WOS приведет к значительным убыткам.

3) Обновление транспортных средств и материально-технической базы.

Обновление парка спецтехники в WOS в настоящее время является приоритетным вопросом. В 2023 году ОТК приобретено 16 единиц техники и передано в доверительное управление WOS, еще 1 единица на стадии поставки. Разработана программа обновления 202 единиц техники в течение 3-х последующих лет (2024 г. – 70 ед., 2025 г. – 70 ед., 2026 г. – 62 ед.). Уже приняты мероприятия по обновлению спецтехники в 2024 году.

Также решается вопрос по обновлению материально-технической базы. В 2023 г. ОТК заключен договор с ТОО «КМГ-Инжиниринг» на разработку проектно-сметной документации для модернизации и реконструкции производственной базы на м/р Жетыбай. В 2024 г. планируется объявление тендера и заключение договора на строительство. До 2026 г. планируется завершение работ, включающее строительство крытой стоянки, автомойки, летнего навеса, реконструкцию и модернизацию производственных и административных помещений, асфальтирование территории гаража.

О переводе из ОТК в WOS:

Напомним, в 2017-2018 годах отдельные работники ОТК воспользовались Программой досрочного расторжения трудовых отношений по соглашению сторон (Программа 5/50). Взамен они получили денежную компенсацию в размере 50% от должностного оклада за пятилетний период. Из них 517 бывших работников ОТК трудоустроились в WOS. По состоянию на 01.10.2023 года в WOS работают 454 экс-работника ОТК.

Работникам, пожелавшим перейти в штат WOS, гарантировали сохранение рабочих мест в течение пяти лет, определенный уровень заработной платы и минимальный социальный пакет. На момент перехода средняя заработная плата составляла 235 650 тенге. В сентябре 2021 года заработная плата работников WOS увеличилась на 36% и составила в среднем 322 975 тенге. Также был увеличен социальный пакет с 2 до 18 позиций, внедрена ежегодная индексация заработной платы. В 2022 году средняя заработная плата составляла 652 596 тенге и заключен коллективный договор с расширением соцпакета с 18 до 30 позиций. В 2023 году средняя заработная плата производственного персонала WOS составляет 735 616 тенге.


Пресс-служба ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»



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