Правительство РК: Увеличена пропускная способность электрической сети на участке «Атырау – Мангистау» с 50 до 200 МВт

- Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК, — сказал Алихан Смаилов.

- Установленные на подстанции «Индер» управляемые шунтирующие реакторы являются уникальным комплексом, который стабилизирует напряжение без коммутации. Он также снижает потери и повышает надежность эксплуатации протяженных линий передачи и распределительных сетей, позволяя оперативно управлять потоками активной и реактивной мощностей, — сказал Наби Айтжанов.