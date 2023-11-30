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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:18

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Правительство РК: Увеличена пропускная способность электрической сети на участке «Атырау – Мангистау» с 50 до 200 МВт

Для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей Западной зоны Казахстана АО «KEGOC» построило пять линий электропередачи 220 кВ по маршруту «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау» общей протяженностью порядка 780 км. Об этом сообщается на сайте primeminister.kz.

Фото с сайта primeminister.kz.
В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередачи, построенных для усиления электрической сети Западной зоны Казахстана. В ходе работ установлено свыше 4,2 тысячи электрических опор, обеспечено расширение подстанций «Уральская», «Правобережная», «Индер», «Кульсары», «Тенгиз», а также введена новая распределительная подстанция «Карабатан».

Правительство РК: Увеличена пропускная способность электрической сети на участке «Атырау – Мангистау» с 50 до 200 МВт


В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети: на участке «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау» со 100 МВт до 200 МВт; на участке «Атырау – Мангистау» с 50 МВт до 200 МВт. В совокупности это в два раза повысило надежность сети Западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму.

В своем выступлении премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона.

- Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК, — сказал Алихан Смаилов.


Правительство РК: Увеличена пропускная способность электрической сети на участке «Атырау – Мангистау» с 50 до 200 МВт


Усиление электрической сети Западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.
Как отметил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, использованное во время строительных работ современное электросетевое оборудование отличается высокой производительностью.

- Установленные на подстанции «Индер» управляемые шунтирующие реакторы являются уникальным комплексом, который стабилизирует напряжение без коммутации. Он также снижает потери и повышает надежность эксплуатации протяженных линий передачи и распределительных сетей, позволяя оперативно управлять потоками активной и реактивной мощностей, — сказал Наби Айтжанов.


Правительство РК: Увеличена пропускная способность электрической сети на участке «Атырау – Мангистау» с 50 до 200 МВт


В строительных работах были использованы металлические и железобетонные опоры, провода, изоляторы и трансформаторы отечественного производства. Доля казахстанского содержания составила порядка 70%.



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Комментарии ( 1 )

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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:17
Когда МАЭК остановится как в этой ситуации вам помогут новые высоковольтные линии, новые трубопроводы и насосные станции??? Почему не строите новые электростанции, опреснители и прочие "производители". Что с водозаборным каналом? Хотя-бы существующий углубите пока опять не замерз ведь почти год прошел с тех пор как получали воду по графику из-за перемерзшего канала.
 
 

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