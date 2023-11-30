Правительство РК: Увеличена пропускная способность электрической сети на участке «Атырау – Мангистау» с 50 до 200 МВт

Фото с сайта primeminister.kz.
В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередачи, построенных для усиления электрической сети Западной зоны Казахстана. В ходе работ установлено свыше 4,2 тысячи электрических опор, обеспечено расширение подстанций «Уральская», «Правобережная», «Индер», «Кульсары», «Тенгиз», а также введена новая распределительная подстанция «Карабатан».
В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети: на участке «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау» со 100 МВт до 200 МВт; на участке «Атырау – Мангистау» с 50 МВт до 200 МВт. В совокупности это в два раза повысило надежность сети Западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму.
В своем выступлении премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона.
Усиление электрической сети Западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.
Как отметил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, использованное во время строительных работ современное электросетевое оборудование отличается высокой производительностью.
В строительных работах были использованы металлические и железобетонные опоры, провода, изоляторы и трансформаторы отечественного производства. Доля казахстанского содержания составила порядка 70%.
В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети: на участке «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау» со 100 МВт до 200 МВт; на участке «Атырау – Мангистау» с 50 МВт до 200 МВт. В совокупности это в два раза повысило надежность сети Западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму.
В своем выступлении премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона.
- Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК, — сказал Алихан Смаилов.
Усиление электрической сети Западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.
Как отметил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, использованное во время строительных работ современное электросетевое оборудование отличается высокой производительностью.
- Установленные на подстанции «Индер» управляемые шунтирующие реакторы являются уникальным комплексом, который стабилизирует напряжение без коммутации. Он также снижает потери и повышает надежность эксплуатации протяженных линий передачи и распределительных сетей, позволяя оперативно управлять потоками активной и реактивной мощностей, — сказал Наби Айтжанов.
В строительных работах были использованы металлические и железобетонные опоры, провода, изоляторы и трансформаторы отечественного производства. Доля казахстанского содержания составила порядка 70%.