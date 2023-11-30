Бизнес для избранных: конфискованая осетрина реализовывалась в Мангистау с нарушением закона

- Согласно нормам действующего законодательства, работы по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию конфискованных вещественных доказательств, поступивших в коммунальную собственность, проводятся местными исполнительными органами города и районов. Кроме того, местным исполнительным органом определяется соответствующая организация для использования по назначению либо реализации конфискованной рыбы до завершения досудебного расследования. Работа по определению соответствующей организации осуществляется в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе». Однако бездействие местных городских и районных акиматов к организации работы в данном направлении привели к тому, что конфискованная рыба передается на хранение и последующую реализацию только в одно учреждение, тем самым ограничив конкуренцию, - заявили в ведомстве.

- На сегодняшний день местными исполнительными органами уведомления исполнены в полном объеме, за исключением акиматов Каракиянского и Тупкараганского районов. В связи с неисполнением уведомления в отношении акиматов указанных районов назначено расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции, - отметили в ведомстве.