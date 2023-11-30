В Мангистауской области снизили тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию и передачу электрической энергии

По данным ведомства, тарифы снижены на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию и передачу электрической энергии на общую сумму 246 928 635,2 тенге.



По водоснабжению:



1) ТОО «МАЭК» за неисполнение инвестиционной программы утвержден компенсирующий тариф в размере 204,62 тенге/м3 (ранее действующий тариф 205,38 тенге/м3 без НДС, снижение на 0,4%) с введением в действие с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 8 882,77 тыс. тенге;



2) РГП МФ «Казводхоз» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 59,59 тенге/м3 (ранее действующий тариф 69,59 тенге/м3 без НДС, снижение на 14%) с введением в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 1 927,95 тыс. тенге;



3) ТОО «УЭС» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере 92,77 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 98,51 тенге/м3) со снижением на 6% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 1 718,37 тыс. тенге;



4) ГКП «Ақтау тұрғын үй» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 186,7 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 193,15 тенге/м3) со снижением на три процента с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2 147,87 тыс. тенге;



5) ГКП «Түпқараған су жүйесі» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 262,41 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 263,94 тенге/м3) со снижением на 0,6% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 227, 68 тыс. тенге;



6) ГКП «Бейнеусусервис» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 166,86 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 239,46 тенге/м3) со снижением на 30% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 156 645,31 тыс. тенге.



По водоотведению:



1) ГКП «Мангистау Жылу» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 115,42 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 119,64 тенге/м3) со снижением на 3,5% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет – 958,99 тыс.тенге;



2) ГКП «Бейнеусусервис» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 17,61 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 40,38 тенге/м3) со снижением на 56% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2025 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2 778,21 тыс.тенге.



По производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии:



1) ГКП «Тұрмыс Сервис» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 2721,31 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 2721,32 тенге/Гкал) со снижением на 0,02% с введением в действие с 1 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 9,750 тыс.тенге;



2) ГКП «Озен Жылу» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 5137,85 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 5198,85 тенге/Гкал) со снижением на 1,17% с введением в действие с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 23 363,65 тыс.тенге;



3) ГКП «Ақтау тұрғын үй» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 627,93 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 831,13 тенге/Гкал) со снижением на 24% с введением в действие с 1 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2264,88 тыс.тенге;



4) ТОО «МАЭК» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 2532,06 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 2533,41 тенге/Гкал) со снижением на 0,05% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 1535,24 тыс.тенге.





По передаче электрической энергии:



1) ГКП «Мангистауэнерго» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 3,25 тенге/кВтч (ранее действующий тариф – 3,26 тенге/кВтч) со снижением на 0,3% с введением в действие с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2 422,5 тыс.тенге;



2) ГКП «Түпқараған электр жүйесі» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 1,32 тенге/кВтч (ранее действующий тариф – 1,43 тенге/кВтч) со снижением на 8% с введением в действие с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 976,87 тыс.тенге;



3) ТОО «УЭС» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 0,59 тенге/кВтч (ранее действующий тариф – 1,55 тенге/кВтч) со снижением на 62% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 41 068,5 тыс.тенге.