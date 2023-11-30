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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 803

В Мангистауской области снизили тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию и передачу электрической энергии

По результатам проведенного анализа отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ за 2022 год департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области введены временные компенсирующие тарифы 11 субъектам естественных монополий (СЕМ) на общую сумму 246 928 635,2 тенге.

Фото с сайта top-news.kz
По данным ведомства, тарифы снижены на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию и передачу электрической энергии на общую сумму 246 928 635,2 тенге.

По водоснабжению:

1) ТОО «МАЭК» за неисполнение инвестиционной программы утвержден компенсирующий тариф в размере 204,62 тенге/м3 (ранее действующий тариф 205,38 тенге/м3 без НДС, снижение на 0,4%) с введением в действие с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 8 882,77 тыс. тенге;

2) РГП МФ «Казводхоз» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 59,59 тенге/м3 (ранее действующий тариф 69,59 тенге/м3 без НДС, снижение на 14%) с введением в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 1 927,95 тыс. тенге;

3) ТОО «УЭС» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере 92,77 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 98,51 тенге/м3) со снижением на 6% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 1 718,37 тыс. тенге;

4) ГКП «Ақтау тұрғын үй» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 186,7 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 193,15 тенге/м3) со снижением на три процента с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2 147,87 тыс. тенге;

5) ГКП «Түпқараған су жүйесі» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 262,41 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 263,94 тенге/м3) со снижением на 0,6% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 227, 68 тыс. тенге;

6) ГКП «Бейнеусусервис» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 166,86 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 239,46 тенге/м3) со снижением на 30% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 156 645,31 тыс. тенге.

По водоотведению:

1) ГКП «Мангистау Жылу» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 115,42 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 119,64 тенге/м3) со снижением на 3,5% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет – 958,99 тыс.тенге;

2) ГКП «Бейнеусусервис» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 17,61 тенге/м3 (ранее действующий тариф – 40,38 тенге/м3) со снижением на 56% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2025 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2 778,21 тыс.тенге.

По производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии:

1) ГКП «Тұрмыс Сервис» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 2721,31 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 2721,32 тенге/Гкал) со снижением на 0,02% с введением в действие с 1 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 9,750 тыс.тенге;

2) ГКП «Озен Жылу» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 5137,85 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 5198,85 тенге/Гкал) со снижением на 1,17% с введением в действие с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 23 363,65 тыс.тенге;

3) ГКП «Ақтау тұрғын үй» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 627,93 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 831,13 тенге/Гкал) со снижением на 24% с введением в действие с 1 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2264,88 тыс.тенге;

4) ТОО «МАЭК» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 2532,06 тенге/Гкал (ранее действующий тариф – 2533,41 тенге/Гкал) со снижением на 0,05% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 1535,24 тыс.тенге.


По передаче электрической энергии:

1) ГКП «Мангистауэнерго» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 3,25 тенге/кВтч (ранее действующий тариф – 3,26 тенге/кВтч) со снижением на 0,3% с введением в действие с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 2 422,5 тыс.тенге;

2) ГКП «Түпқараған электр жүйесі» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 1,32 тенге/кВтч (ранее действующий тариф – 1,43 тенге/кВтч) со снижением на 8% с введением в действие с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 976,87 тыс.тенге;

3) ТОО «УЭС» за неисполнение тарифной сметы утвержден компенсирующий тариф в размере – 0,59 тенге/кВтч (ранее действующий тариф – 1,55 тенге/кВтч) со снижением на 62% с введением в действие с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК) составляет 41 068,5 тыс.тенге.



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Комментарии ( 1 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 18:24
Что в оконцовке живровка меньше будет
 
 

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