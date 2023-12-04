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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:32

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Министр водных ресурсов и ирригации посетил Мангистаускую область

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где ознакомился с состоянием водохозяйственных объектов.

Фото Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Нуржан Нуржигитов в первую очередь ознакомился с ходом работ по реконструкции 46 км трубопровода от подземного месторождения «Куюлус-Меловое» до опреснительного завода «Каспий». Важному проекту была оказана поддержка со стороны Министерства. Нуржан Нуржигитов поручил руководству подрядной организации качественно выполнить строительно-монтажные работы и завершить их летом 2024 года.

Министр водных ресурсов и ирригации посетил Мангистаускую область


В связи с интенсивным строительством и увеличением численности населения в Актау и близлежащих населенных пунктах в летние месяцы спрос на питьевую воду в области увеличивается в разы.

Министр водных ресурсов и ирригации посетил Мангистаускую область


Далее министр посетил скважины забора воды из подземного месторождения «Куюлус». Оно дает возможность получать 46,1 тысячи кубометров воды в сутки. В настоящее время используется 57 скважин. Подземное месторождение является основным источником хозяйственно-питьевой воды для близлежащих населенных пунктов, а также источником сырья для опреснительного завода «Каспий».

Министр водных ресурсов и ирригации посетил Мангистаускую область


В рамках рабочей поездки Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом реализации проекта по повышению производительности опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч кубометров в сутки. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 80%. Сейчас ведутся работы по поставке и установке технологического оборудования. Завод опресняет морскую воду и регулярно обеспечивает жителей питьевой водой.

Министр водных ресурсов и ирригации посетил Мангистаускую область


Министр водных ресурсов и ирригации посетил Мангистаускую область


Министр посетил ТОО «МАЭК», где производится питьевая вода для Актау, и ознакомился с их лабораторией. Здесь из дистиллированной морской воды делают питьевую воду по специальной технологии. Качество воды контролируется аккредитованными химическими лабораториями учреждения.

В рамках рабочей поездки в регион министр встретился с коллективом Мангистауского филиала РГП «Казводхоз». В совещании также приняли участие представители местного областного акимата. Нуржан Нуржигитов выслушал доклады и рассказал о проводимой Министерством работе.

Министр водных ресурсов и ирригации посетил Мангистаускую область


По итогам рабочей поездки в Мангистаускую область Нуржан Нуржигитов провел совещание в областном акимате. В нем приняли участие заместитель акима области, сотрудники водохозяйственных учреждений и руководители ответственных отраслей.

На совещании были рассмотрены вопросы создания Научно-исследовательского института Каспийского моря, привлечение квалифицированных кадров в водную отрасль, устойчивое обеспечение населения качественной питьевой водой и другие темы.

- Для эффективного использования водных ресурсов вопрос должен находиться под пристальным контролем. Министерство увеличило численность работников бассейновой инспекции по республике на 144 человека и расширило их полномочия. На сегодняшний день мы открываем отделения во всех областных центрах. Все мы работаем ради одной цели – стабильного обеспечения людей качественной питьевой водой. Поэтому поручаю водохозяйственным учреждениям и местным исполнительным органам работать в тесном взаимодействии, обеспечивая должную обратную связь. Со своей стороны Министерство готово оказать всестороннюю поддержку, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.



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