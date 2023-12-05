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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:13

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Жители Кызылординской области предложили министру свой вариант строительства прямой дороги до Каспия

Жители Кызылординской области рассказали министру транспорта республики о необходимости строительства дороги, которая напрямую свяжет Кызылорду с Мангистауской и Атырауской областями. Об этом сообщается на сайта Министерства транспорта Республики Казахстан.

Фото с сайта Министерства транспорта Республики Казахстан
Общественность региона потребовала пересмотреть имеющиеся у Министерства транспорта планы относительно новой трассы с учетом замечаний и пожеланий местных жителей.

Марат Карабаев на встрече сообщил, что министерство рассматривает концепцию большого проекта, который в рамках задачи по развитию транспортного потенциала страны соединит запад Казахстана с центром страны, а оттуда с северными, восточными и южными регионами.

- Есть план строительства прямой дороги «Бейнеу-Шалкар» и далее через села Иргиз и Амангельды выйти на город Аркалык. Вы знаете, сейчас завершается реконструкция республиканской автодороги «Костанай – Денисовка». Таким образом, новый проект соединит Костанайскую и Мангистаускую области республики. Это главная цель. Технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено в 2024 году, в 2025 году будет составлена проектно-сметная документация, а само строительство запланировано на 2026 год. Своевременной реализации проекта будет способствовать уже имеющаяся железная дорога между селом Бейнеу и городом Шалкар, - сообщил руководитель Минтраспорта РК.


Однако у местного населения есть свое видение развития проекта. Соглашаясь с общим устремлением к транспортной связанности регионов, жители области предложили собственную идею о прокладке будущей дороги по другому маршруту – через села Саксаульский и Бозой. Это направление кызылординцы считают более рациональным и перспективным, так как оно охватывает несколько населенных пунктов, которым дорога даст шанс на укрепление и развитие. Кроме того, это решит вопросы создания придорожного сервиса.

Немаловажно и то, что альтернативный маршрут будет для кызылординцев как минимум на 350 км короче за счет исключения длинного объезда между городами Аральск и Шалкар.

Обсуждение насущного вопроса с министром продолжилось в рамках личного приема граждан. В ходе оживленного разговора стороны пришли к договоренности провести в следующем году общественные слушания, где жителям региона представят на рассмотрение два варианта строительства новой трассы с прямым выходом на Каспийское море.

Стоит отметить, что в настоящее время с юга на запад Казахстана можно добраться по участкам коридора «Западная Европа – Западный Китай» через Кызылорду, Аральск, Иргиз, Шалкар, Кандыагаш, Доссор и Бейнеу. Общее расстояние по автодороге от Кызылорды до Актау составляет 2,2 тыс. км. А по прямой два города разделяют немногим более тысячи км.



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