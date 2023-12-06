Проезд в такси в Мангистау подорожал на 3,8 процента за год

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По данным аналитиков, за год проезд в такси в Казахстане подорожал сразу на 11,3%. Для сравнения: годом ранее удорожание составляло 9,7%.
Цены на проезд в такси выросли в 18 из 20 регионов РК. Наибольшее годовое удорожание пришлось на Алматы (сразу на 40,5%), следом идут Актюбинская и Абайская области (на 22,1% и на 13,3% соответственно). В Мангистауской области цена выросла на 3,8% за год. Меньше всего цены выросли в Западно-Казахстанской области и Астане: на 1,8% в каждом из регионов.
В то же время в Карагандинской области цены на проезд в такси по сравнению с ноябрём 2022 года не изменились, а в Восточно-Казахстанской области — и вовсе снизились на 6%.
Цены на проезд в такси выросли в 18 из 20 регионов РК. Наибольшее годовое удорожание пришлось на Алматы (сразу на 40,5%), следом идут Актюбинская и Абайская области (на 22,1% и на 13,3% соответственно). В Мангистауской области цена выросла на 3,8% за год. Меньше всего цены выросли в Западно-Казахстанской области и Астане: на 1,8% в каждом из регионов.
В то же время в Карагандинской области цены на проезд в такси по сравнению с ноябрём 2022 года не изменились, а в Восточно-Казахстанской области — и вовсе снизились на 6%.
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