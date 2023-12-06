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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 909

Порядок посещения пациентов Мангистауской областной многопрофильной больницы

В пресс-службе медицинского учреждения предоставили внутренний распорядок и регламент по посещению пациентов городскими жителями.

Фото из архива
В Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали, что имеется внутренний распорядок и регламент по посещению пациентов жителями региона.

В медицинском учреждении отметили, что теперь житель региона может узнать о состоянии пациента больницы онлайн по телефону, не приходя в больницу.

Часы посещения пациентов в больнице с 16:00 до 19:30, а с 16:00 до 17:00 посетители больницы смогут переговорить с лечащим врачом.

- Если житель региона желает посетить пациента и обсудить вопросы с его лечащим врачом, важно придерживаться внутренних правил больницы. В первую очередь, доступ в палату разрешен только двум близким лицам, указанным пациентом. Каждому посетителю разрешено посещение пациента лишь один раз в день, - рассказали в больнице.

Также в больнице отметили, что пациенту необходимо придерживаться внутренней дисциплины, избегать громкой беседы. Особое внимание уделяется соблюдению предписаний врача, включая употребление прописанных лекарств и следование рекомендациям по лечению.

Передача предметов пациентам осуществляется через пункт приема, который работает с 08:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00, с обеденным перерывом с 14:00 до 16:00.

Важно отметить, что также предусмотрен приём предметов для экстренно поступивших больных.

- Мы призываем жителей региона строго соблюдать установленные правила. Эти меры приняты с целью обеспечения безопасности как для пациентов, так и для медицинских работников, - отметили в пресс-службе медучреждения.





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Комментарии ( 1 )

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