Порядок посещения пациентов Мангистауской областной многопрофильной больницы

- Если житель региона желает посетить пациента и обсудить вопросы с его лечащим врачом, важно придерживаться внутренних правил больницы. В первую очередь, доступ в палату разрешен только двум близким лицам, указанным пациентом. Каждому посетителю разрешено посещение пациента лишь один раз в день, - рассказали в больнице.





- Мы призываем жителей региона строго соблюдать установленные правила. Эти меры приняты с целью обеспечения безопасности как для пациентов, так и для медицинских работников, - отметили в пресс-службе медучреждения.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали, что имеется внутренний распорядок и регламент по посещению пациентов жителями региона.В медицинском учреждении отметили, что теперь житель региона может узнать о состоянии пациента больницы онлайн по телефону, не приходя в больницу.Часы посещения пациентов в больнице с 16:00 до 19:30, а с 16:00 до 17:00 посетители больницы смогут переговорить с лечащим врачом.Также в больнице отметили, что пациенту необходимо придерживаться внутренней дисциплины, избегать громкой беседы. Особое внимание уделяется соблюдению предписаний врача, включая употребление прописанных лекарств и следование рекомендациям по лечению.Передача предметов пациентам осуществляется через пункт приема, который работает с 08:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00, с обеденным перерывом с 14:00 до 16:00.Важно отметить, что также предусмотрен приём предметов для экстренно поступивших больных.