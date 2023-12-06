Казахстан предлагает создать механизм контроля над вооружениями в Каспийском бассейне

- Каспийское море является уникальным экосистемным объектом, и его состояние имеет прямое воздействие на природу и жизнь в прибрежных странах. Поэтому сегодня нашей общей задачей является обеспечение его экологической безопасности, – заявил Мурат Нуртлеу.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств. На мероприятии также присутствовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана – Джейхун Байрамов, Ирана – Хосейн Амир Абдоллахиян, России – Сергей Лавров и Туркменистана – Рашид Мередов.Министры обсудили текущие задачи каспийского переговорного процесса, определили приоритетные направления его развития и дальнейшие шаги, направленные на реализацию поручений президентов прикаспийских государств.Глава МИД РК также отметил, что Казахстан исходит из необходимости создания механизма контроля над вооружениями в каспийском бассейне, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественный и качественный пределы. В этой связи сторонам было предложено продолжить работу над соглашением о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море.По итогам мероприятия принято заявление министров, в соответствии с которым следующая встреча такого формата состоится в Туркменистане в 2024 году.