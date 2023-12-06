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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:40

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Казахстан предлагает создать механизм контроля над вооружениями в Каспийском бассейне

Главы МИД прикаспийских государств определили дальнейший вектор пятистороннего сотрудничества на Каспии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Фото Министерства иностранных дел Республики Казахстан
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств. На мероприятии также присутствовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана – Джейхун Байрамов, Ирана – Хосейн Амир Абдоллахиян, России – Сергей Лавров и Туркменистана – Рашид Мередов.

Казахстан предлагает создать механизм контроля над вооружениями в Каспийском бассейне


Министры обсудили текущие задачи каспийского переговорного процесса, определили приоритетные направления его развития и дальнейшие шаги, направленные на реализацию поручений президентов прикаспийских государств.

- Каспийское море является уникальным экосистемным объектом, и его состояние имеет прямое воздействие на природу и жизнь в прибрежных странах. Поэтому сегодня нашей общей задачей является обеспечение его экологической безопасности, – заявил Мурат Нуртлеу.


Казахстан предлагает создать механизм контроля над вооружениями в Каспийском бассейне


Глава МИД РК также отметил, что Казахстан исходит из необходимости создания механизма контроля над вооружениями в каспийском бассейне, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественный и качественный пределы. В этой связи сторонам было предложено продолжить работу над соглашением о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море.

По итогам мероприятия принято заявление министров, в соответствии с которым следующая встреча такого формата состоится в Туркменистане в 2024 году.



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