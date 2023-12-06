Китайская компания заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык

Фото пресс-службы Министерства транспорта Республики Казахстан.
В ходе встречи были обсуждены вопросы участия China Railway Group Ltd и China Shipbuilding Industry Corporation в реализации железнодорожных проектов, реконструкции автомобильных дорог и портовой инфраструктуры.
В частности, представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий.
Компания China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык.
В свою очередь, представители министерства предоставили подробную информацию об интересующих компании проектах. По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.
В частности, представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий.
Компания China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык.
В свою очередь, представители министерства предоставили подробную информацию об интересующих компании проектах. По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.
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