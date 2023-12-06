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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:01

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Китайская компания заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык

Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев встретился с представителями крупных китайских компаний в сфере транспортной инфраструктуры. Одна из них выразила готовность к строительству контейнерного хаба в портах Актау и Курык. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Республики Казахстан.

Фото пресс-службы Министерства транспорта Республики Казахстан.
В ходе встречи были обсуждены вопросы участия China Railway Group Ltd и China Shipbuilding Industry Corporation в реализации железнодорожных проектов, реконструкции автомобильных дорог и портовой инфраструктуры.

В частности, представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий.

Компания China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык.

В свою очередь, представители министерства предоставили подробную информацию об интересующих компании проектах. По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.



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