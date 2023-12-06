Китайская компания заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык

В ходе встречи были обсуждены вопросы участия China Railway Group Ltd и China Shipbuilding Industry Corporation в реализации железнодорожных проектов, реконструкции автомобильных дорог и портовой инфраструктуры.



В частности, представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий.



Компания China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык.



В свою очередь, представители министерства предоставили подробную информацию об интересующих компании проектах. По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.