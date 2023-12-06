На строительство скотомогильника и инсинератора в Актау потратят более 122 миллионов тенге

- В целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, охраны окружающей среды, предотвращения чрезвычайных ситуаций, согласно требованиям ветеринарно-санитарных служб для сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрены проектирование и строительство скотомогильника в Актау,- говорится в документации.



Конкурс на строительство скотомогильника и инсинератора в Актау на общую сумму 129 370 578 тенге был объявлен на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел строительства».Конкурс завершился победой компании ТОО «АБТМ». Договор между компанией победителем и акиматом был подписан 22 августа 2023 года. Общая сумма договора по итогам закупки составила. Срок исполнения договора до 31 декабря 2024 года.При строительстве объекта проектом предусматриваются здания и сооружения следующих объектов:1. КПП;2. Инсинератор;3. Биометрические ямы 3-шт.;4. Емкость для воды;5. Надворный туалет;6. Канализационный септик;7. КТПН 40кВА/6/0,4кВ;8. Площадка для мусоросборников.Программа утилизации включает в себя сжигание павших животных:- крупный рогатый скот и крупные домашние животные (КРС), включая туши коров, быков, верблюдов, лошадей – 600 туш/год (средний вес одной туши принят – 500 кг);- мелкий рогатый скот (МРС), включая туши овец, баранов, козлов, коз – 1500 туш/год (средний вес туши принят – 50 кг);- туши бродячих собак (БС) – 1500 туш/год (средний вес туши принят 30 кг);- туши бродячих кошек (БК) – 1500 туш/год (средний вес туши принят 4 кг).представляет собой оборудование для сжигания (термического уничтожения) различных видов отходов. Прост в эксплуатации, имеет высокую эффективность, безопасность и экологичность.Назначение инсинератора – сжигание биоорганических отходов в том числе:- боенские отходы;- отходы мясокомбинатов;- ТБО;- медицинские отходы классов А, Б, В, частично Г;- резинотехнические изделия;- иные твердые и полужидкие отходы.Данным проектом предусматривается сжигание следующих видов биоорганических отходов:- крупный рогатый скот и крупные домашние;- мелкий рогатый скот;- туши бродячих собак;- туши бродячих кошек.