Повышение цен на автостоянку аэропорта Актау проверит антимонопольный орган

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В рубрике «Народные новости» была опубликована информация о том, что с 1 декабря подорожала стоимость парковки в аэропорту Актау.
В связи с этим местным антимонопольным органом начат анализ рынка услуг предоставления парковочных мест для автотранспортных средств на привокзальной площади международного аэропорта Актау.
В ведомстве отметили, что в случае установления в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции будут приняты меры антимонопольного реагирования.
В связи с этим местным антимонопольным органом начат анализ рынка услуг предоставления парковочных мест для автотранспортных средств на привокзальной площади международного аэропорта Актау.
В ведомстве отметили, что в случае установления в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции будут приняты меры антимонопольного реагирования.