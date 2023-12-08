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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 667

Повышение цен на автостоянку аэропорта Актау проверит антимонопольный орган

Стоимость услуги автостоянки на площади в аэропорту Актау с 1 декабря текущего года повысится. В связи с этим антимонопольный орган начал анализ рынка услуг предоставления парковочных мест.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В рубрике «Народные новости» была опубликована информация о том, что с 1 декабря подорожала стоимость парковки в аэропорту Актау.

Повышение цен на автостоянку аэропорта Актау проверит антимонопольный орган


В связи с этим местным антимонопольным органом начат анализ рынка услуг предоставления парковочных мест для автотранспортных средств на привокзальной площади международного аэропорта Актау.

В ведомстве отметили, что в случае установления в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции будут приняты меры антимонопольного реагирования.



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Комментарии ( 1 )

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  • Я с Актау
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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 15:12
с 1 декабря подорожала стоимость парковки в аэропорту Актау.

Офигели! С чем связано подорожание? Пусть поднимают временное ограничение с 15 минут до 60 минут (бесплатно). Больше там, в принципе, делать нечего, если ты приехал проводить или встретить... Чтобы проводить человека 15 минут может и хватит, но встретить---не хватает иногда и 40 минут. Почему мы дожны за это платить,тем более, что там никто ни за что не отвечает? Пусть убирают свою стоянку для тех кому она нужна в сторону! Места валом!
 
 

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