Где газ? Ситуацию с топливом прокомментировали чиновники Мангистау

- Ситуация в регионе стабильная. На АГЗС в Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районах наблюдаются очереди порядка из 5-7 машин, отгрузка газа идет по графику, - заверили чиновники.

- Большая часть очередей наблюдается в 29А, 24 микрорайонах, а также в микрорайоне Шыгыс. За пределами города очереди не наблюдаются, - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ.