Где газ? Ситуацию с топливом прокомментировали чиновники Мангистау

Фото местных автовладельцев
Чиновники объяснили, что наш регион является одним из крупных потребителей сжиженного нефтяного газа. Потребность области на октябрь, ноябрь и декабрь в голубом топливе составляет порядка 17 тысяч тонн. ТОО «КазГПЗ» ежемесячно перерабатывает и производит данный объем и отпускает на внутренний рынок розничным реализаторам.
В Мангистау со стороны Министерства энергетики РК на декабрь было выделено дополнительно 1500 тонн, с ТОО «КазГПЗ»-1000 тонн, с ТОО «АНПЗ»-500 тонн.
В регионе зарегистрировано 433 АГЗС (Актау-93, Жанаозен-74, Мунайлинский район-113, Мангистау-52, Тупкараганский район-44, Бейнеу-30, Каракиянский район-27).
На 9 декабря по области функционировало 169 (39%) АГЗС (Актау-31(33%), Жанаозен-44(59%), Мунайлинский район-36(32%), Мангистау-16(31%), Тупкараганский район-14(32%), Бейнеу-11(37%), Каракиянский район-17(63%)).
Средняя суточная норма потребление региона за ноябрь-565,8 тонн (Актау-181,8, Жанаозен-145,7, Мунайлинский район-94, Мангистау-42,5, Тупкараганский район-34,3, Бейнеу-42,5, Каракиянский район-25,1).
По результатам мониторинговых работ, проведённых акиматами районов и городов, остаток голубого топлива на 9 декабря в регионе составляет 1828,7 тонн (3,2 дневной запас) (Актау-434, Жанаозен-476, Мунайлинский район-322, Мангистау-172, Тупкараганский район-160,1, Бейнеу-129,8, Каракиянский район-134,8).
В целях контроля за реализацией и недопущения повышения цен на газ акиматами городов и районов на ежедневной основе проводятся мониторинговые работы.
В целях недопущения дефицита голубого топлива в регионе с 1 декабря ежедневная отгрузка с завода «КазГПЗ» увеличивается с 570 тонн до 620 тонн в сутки. Проходит плановая отгрузка 182 тонн на 12 АГЗС.
Газ для потребителей на АГЗС в регионе, по словам чиновников, реализовывается по цене 54-59 тенге.
Напомним, о проблемах с газом заявили водители в Актау.
В Мангистау со стороны Министерства энергетики РК на декабрь было выделено дополнительно 1500 тонн, с ТОО «КазГПЗ»-1000 тонн, с ТОО «АНПЗ»-500 тонн.
В регионе зарегистрировано 433 АГЗС (Актау-93, Жанаозен-74, Мунайлинский район-113, Мангистау-52, Тупкараганский район-44, Бейнеу-30, Каракиянский район-27).
На 9 декабря по области функционировало 169 (39%) АГЗС (Актау-31(33%), Жанаозен-44(59%), Мунайлинский район-36(32%), Мангистау-16(31%), Тупкараганский район-14(32%), Бейнеу-11(37%), Каракиянский район-17(63%)).
Средняя суточная норма потребление региона за ноябрь-565,8 тонн (Актау-181,8, Жанаозен-145,7, Мунайлинский район-94, Мангистау-42,5, Тупкараганский район-34,3, Бейнеу-42,5, Каракиянский район-25,1).
По результатам мониторинговых работ, проведённых акиматами районов и городов, остаток голубого топлива на 9 декабря в регионе составляет 1828,7 тонн (3,2 дневной запас) (Актау-434, Жанаозен-476, Мунайлинский район-322, Мангистау-172, Тупкараганский район-160,1, Бейнеу-129,8, Каракиянский район-134,8).
В целях контроля за реализацией и недопущения повышения цен на газ акиматами городов и районов на ежедневной основе проводятся мониторинговые работы.
- Ситуация в регионе стабильная. На АГЗС в Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районах наблюдаются очереди порядка из 5-7 машин, отгрузка газа идет по графику, - заверили чиновники.
В целях недопущения дефицита голубого топлива в регионе с 1 декабря ежедневная отгрузка с завода «КазГПЗ» увеличивается с 570 тонн до 620 тонн в сутки. Проходит плановая отгрузка 182 тонн на 12 АГЗС.
- Большая часть очередей наблюдается в 29А, 24 микрорайонах, а также в микрорайоне Шыгыс. За пределами города очереди не наблюдаются, - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ.
Газ для потребителей на АГЗС в регионе, по словам чиновников, реализовывается по цене 54-59 тенге.
Напомним, о проблемах с газом заявили водители в Актау.