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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 2401

Где газ? Ситуацию с топливом прокомментировали чиновники Мангистау

Ситуацию по сжиженному нефтяному газу прокомментировали в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

Фото местных автовладельцев
Чиновники объяснили, что наш регион является одним из крупных потребителей сжиженного нефтяного газа. Потребность области на октябрь, ноябрь и декабрь в голубом топливе составляет порядка 17 тысяч тонн. ТОО «КазГПЗ» ежемесячно перерабатывает и производит данный объем и отпускает на внутренний рынок розничным реализаторам.

В Мангистау со стороны Министерства энергетики РК на декабрь было выделено дополнительно 1500 тонн, с ТОО «КазГПЗ»-1000 тонн, с ТОО «АНПЗ»-500 тонн.

В регионе зарегистрировано 433 АГЗС (Актау-93, Жанаозен-74, Мунайлинский район-113, Мангистау-52, Тупкараганский район-44, Бейнеу-30, Каракиянский район-27).

Где газ? Ситуацию с топливом прокомментировали чиновники Мангистау


На 9 декабря по области функционировало 169 (39%) АГЗС (Актау-31(33%), Жанаозен-44(59%), Мунайлинский район-36(32%), Мангистау-16(31%), Тупкараганский район-14(32%), Бейнеу-11(37%), Каракиянский район-17(63%)).

Средняя суточная норма потребление региона за ноябрь-565,8 тонн (Актау-181,8, Жанаозен-145,7, Мунайлинский район-94, Мангистау-42,5, Тупкараганский район-34,3, Бейнеу-42,5, Каракиянский район-25,1).

По результатам мониторинговых работ, проведённых акиматами районов и городов, остаток голубого топлива на 9 декабря в регионе составляет 1828,7 тонн (3,2 дневной запас) (Актау-434, Жанаозен-476, Мунайлинский район-322, Мангистау-172, Тупкараганский район-160,1, Бейнеу-129,8, Каракиянский район-134,8).

В целях контроля за реализацией и недопущения повышения цен на газ акиматами городов и районов на ежедневной основе проводятся мониторинговые работы.

- Ситуация в регионе стабильная. На АГЗС в Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районах наблюдаются очереди порядка из 5-7 машин, отгрузка газа идет по графику, - заверили чиновники.


В целях недопущения дефицита голубого топлива в регионе с 1 декабря ежедневная отгрузка с завода «КазГПЗ» увеличивается с 570 тонн до 620 тонн в сутки. Проходит плановая отгрузка 182 тонн на 12 АГЗС.

- Большая часть очередей наблюдается в 29А, 24 микрорайонах, а также в микрорайоне Шыгыс. За пределами города очереди не наблюдаются, - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ.


Газ для потребителей на АГЗС в регионе, по словам чиновников, реализовывается по цене 54-59 тенге.

Напомним, о проблемах с газом заявили водители в Актау.




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Комментарии ( 4 )

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  • Papirosso
  • Дизель
 motor (Посетители) Сегодня, 12:33
Очередь в 5-7 авто?????? Эти монитринговые группы считать хоть умеют?
 
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  • Papirosso
  • Космос
  • Дизель
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:05
Возможно надо сократить количество чиновников?! У нас их слишком много,а только НЕТ

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 14679677
  • Papirosso
  • Дизель
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 11:58
очереди не наблюдаются, - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ.

Откуда чиновникам знать про очереди? Они в них не стоЯт и не знают что это такое. Им под задницы уже заправленную машину подают.
 
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  • Papirosso
  • 14679677
  • motor
  • Дизель
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 11:16
Когда газа много очередей нет. По логики еакимата у нас профицит. Дошла откуда очереди. Сейчас туристов нет, кондерами в авто не пользуются.
 
 

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