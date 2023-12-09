Где газ? О проблемах заявляют водители в Актау

- Ещё вчера в городе с обеда я простоял в очереди на АГЗС. В итоге сказали, что газ закончился. Что же теперь, вновь придётся пересаживаться на бензин, – говорит водитель Ерлан.

В городской черте на АГЗС, как говорят водители, испытывается дефицит газа. В ином случае голубое топливо имеется, но за ним тянутся большие очереди.От автовладельцев продолжают поступать многочисленные жалобы. Многим приходится ехать в пригород, где они также сталкиваются с очередями.В управлении энергетики и ЖКХ еще днем обещали прокомментировать ситуацию, но ответа пока не поступило.Напомним, ранее сообщалось, что водители жаловались на очереди за газом на автозаправках Актау.Позже чиновники сообщили, что отгрузку газа на заправки в Мангистау увеличили с 1 декабря.Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев по поводу дефицита автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана.