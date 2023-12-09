Где газ? О проблемах заявляют водители в Актау

Фото местных автовладельцев
В городской черте на АГЗС, как говорят водители, испытывается дефицит газа. В ином случае голубое топливо имеется, но за ним тянутся большие очереди.
От автовладельцев продолжают поступать многочисленные жалобы. Многим приходится ехать в пригород, где они также сталкиваются с очередями.
В управлении энергетики и ЖКХ еще днем обещали прокомментировать ситуацию, но ответа пока не поступило.
Напомним, ранее сообщалось, что водители жаловались на очереди за газом на автозаправках Актау.
Позже чиновники сообщили, что отгрузку газа на заправки в Мангистау увеличили с 1 декабря.
Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев по поводу дефицита автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана.
- Ещё вчера в городе с обеда я простоял в очереди на АГЗС. В итоге сказали, что газ закончился. Что же теперь, вновь придётся пересаживаться на бензин, – говорит водитель Ерлан.
От автовладельцев продолжают поступать многочисленные жалобы. Многим приходится ехать в пригород, где они также сталкиваются с очередями.
В управлении энергетики и ЖКХ еще днем обещали прокомментировать ситуацию, но ответа пока не поступило.
Напомним, ранее сообщалось, что водители жаловались на очереди за газом на автозаправках Актау.
Позже чиновники сообщили, что отгрузку газа на заправки в Мангистау увеличили с 1 декабря.
Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев по поводу дефицита автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана.
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