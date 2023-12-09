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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:58

Просмотров: 470

Где газ? О проблемах заявляют водители в Актау

В очередной раз местные автовладельцы сталкиваются с огромными очередями за топливом, либо же с полным его отсутствием.

Фото местных автовладельцев
В городской черте на АГЗС, как говорят водители, испытывается дефицит газа. В ином случае голубое топливо имеется, но за ним тянутся большие очереди.

Где газ? О проблемах заявляют водители в Актау


- Ещё вчера в городе с обеда я простоял в очереди на АГЗС. В итоге сказали, что газ закончился. Что же теперь, вновь придётся пересаживаться на бензин, – говорит водитель Ерлан.


Где газ? О проблемах заявляют водители в Актау


От автовладельцев продолжают поступать многочисленные жалобы. Многим приходится ехать в пригород, где они также сталкиваются с очередями.

Где газ? О проблемах заявляют водители в Актау


В управлении энергетики и ЖКХ еще днем обещали прокомментировать ситуацию, но ответа пока не поступило.

Напомним, ранее сообщалось, что водители жаловались на очереди за газом на автозаправках Актау.

Позже чиновники сообщили, что отгрузку газа на заправки в Мангистау увеличили с 1 декабря.

Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев по поводу дефицита автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана.




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