Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау

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По словам водителей, сегодня, 1 декабря, на городских АГЗС наблюдаются проблемы со сжиженным газом. Как говорят автомобилисты, многие заправки закрыты, и на них вывешены таблички с надписью - «Газ жоқ». А там, где газ есть, образовались длинные очереди.
Корреспонденты lada.kz побывали на нескольких автозаправочных станциях в Актау. Большинство заправок в городе закрыты. Газ в свободной продаже нашли, но там, действительно, имеются очереди.
Вчера, 30 ноября, в Тelegram-канале акима области жители села Бейнеу пожаловались на километровые очереди за голубым топливом.
- Когда эта ситуация разрешится по селу Бейнеу, - пожаловались автовладельцы.
Дефицит автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана чиновники, и рост цен на голубое топливо - актуальный вопрос, который активно обсуждают в Сети. Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев на этот счёт.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, где самый дешёвый сжиженный газ, и как изменится цена в течение трёх лет.
Корреспонденты lada.kz побывали на нескольких автозаправочных станциях в Актау. Большинство заправок в городе закрыты. Газ в свободной продаже нашли, но там, действительно, имеются очереди.
Вчера, 30 ноября, в Тelegram-канале акима области жители села Бейнеу пожаловались на километровые очереди за голубым топливом.
- Когда эта ситуация разрешится по селу Бейнеу, - пожаловались автовладельцы.
Дефицит автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана чиновники, и рост цен на голубое топливо - актуальный вопрос, который активно обсуждают в Сети. Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев на этот счёт.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, где самый дешёвый сжиженный газ, и как изменится цена в течение трёх лет.