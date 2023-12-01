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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 1118

Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау

В редакцию Lada.kz поступают звонки от автомобилистов. Водители жалуются, что в городе возникли перебои со сжиженным газом, и образовались длинные очереди на АГЗС.

Фото из архива
По словам водителей, сегодня, 1 декабря, на городских АГЗС наблюдаются проблемы со сжиженным газом. Как говорят автомобилисты, многие заправки закрыты, и на них вывешены таблички с надписью - «Газ жоқ». А там, где газ есть, образовались длинные очереди.

Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Корреспонденты lada.kz побывали на нескольких автозаправочных станциях в Актау. Большинство заправок в городе закрыты. Газ в свободной продаже нашли, но там, действительно, имеются очереди.

Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау




Вчера, 30 ноября, в Тelegram-канале акима области жители села Бейнеу пожаловались на километровые очереди за голубым топливом.

Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау


- Когда эта ситуация разрешится по селу Бейнеу, - пожаловались автовладельцы.



Дефицит автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана чиновники, и рост цен на голубое топливо - актуальный вопрос, который активно обсуждают в Сети. Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев на этот счёт.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, где самый дешёвый сжиженный газ, и как изменится цена в течение трёх лет.



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Комментарии ( 3 )

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Businessman (Посетители) Сегодня, 16:16
В области почти 500 заправок, которым распределяется газ, но почему-то на этой желтой заправке всегда очередь, хотя получает как все остальные. Налицо перепродажа, многие заправки не работают вообще, об этом всем известно. Но видно, ни акимату, ни госорганам это не интересно.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 16:04
В сторону Автодрома, есть заправка,одна колонка, в обед там 4 машины, успел заправиться, а так в городе ужас, то пусто, то очередь.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:40
Некоторые владельцы - барыги ожидают когда "повысится" цена на газ, тогда и начну продавать что бы "навариться"...
НО!, они "забыли", годовщину народных волнений в прошлом году...
Будет им облом...

Все мы ходим под богом.
 
 

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