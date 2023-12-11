В Актау уборкой снега занимаются 23 единицы спецтехники и более 100 работников ТОО «Компания Строй Инвест 2020»

- В первую очередь от снега очищены спуски и подъёмы, остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, внутри микрорайонов, лестницы, пешеходные дорожки. В данных работах задействованы 102 рабочих, три МАЗ-пескоразбрасывателя, один трактор пескотряс, один погрузчик, шесть «Газелей», один ЗИЛ-самосвал, один бойлер, 10 мотопомп, - отметили в акимате города.

По данным пресс-службы городского акимата, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».- окрестности парка «Акбота» (спуск, подъезд);- автомобильная дорога №5, «Акбота» - стадион «Каспий»;- пересечение автомобильных дорог №21 и №16 (спуск);- автомобильная дорога №8, объездная дорога;- автомобильная дорога №7, окрестности «Три короны»;- 15 мкр., дорога возле «Самал резиденции» (спуск, подъезд);- между 14 и 15 мкр.;- автомобильная дорога №14, «Ренессанс»;- 26 мкр., областная больница (приемный покой);- автодорога №21, дорога возле «Асар-С» (спуск);- 34 мкр., дорога возле больницы «Мать и дитя».- автомобильная дорога №20;- автомобильная дорога №25;- автомобильная дорога №24, объездная дорога, пешеходные дорожки;- Т/Ц «Байтерек», объездная дорога;- автомобильная дорога №29;- автомобильная дорога №18;- 22 микрорайон, объезд возле рынка;- автомобильная дорога №14, АЗС «Нурас»;- дорога Актау-аэропорт;- автомобильная дорога №15, остановки;- автомобильная дорога №7, пешеходные дорожки;- автомобильная дорога №18, пешеходные дорожки;- автомобильная дорога №3, остановки;- перекресток автомобильных дорог № 24 и №15.