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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 13

В Актау уборкой снега занимаются 23 единицы спецтехники и более 100 работников ТОО «Компания Строй Инвест 2020»

К уборке снега на дорогах города работники коммунальной службы приступили в ночь с 10 на 11 декабря. Дороги и спуски в Актау посыпают смесью из песка и соли. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото акимата Актау
По данным пресс-службы городского акимата, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».

- В первую очередь от снега очищены спуски и подъёмы, остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, внутри микрорайонов, лестницы, пешеходные дорожки. В данных работах задействованы 102 рабочих, три МАЗ-пескоразбрасывателя, один трактор пескотряс, один погрузчик, шесть «Газелей», один ЗИЛ-самосвал, один бойлер, 10 мотопомп, - отметили в акимате города.


В Актау уборкой снега занимаются 23 единицы спецтехники и более 100 работников ТОО «Компания Строй Инвест 2020»


В Актау уборкой снега занимаются 23 единицы спецтехники и более 100 работников ТОО «Компания Строй Инвест 2020»


В Актау уборкой снега занимаются 23 единицы спецтехники и более 100 работников ТОО «Компания Строй Инвест 2020»



Смесью из 36 кубометров песка и 58 тонн соли были посыпаны по следующим адресам:

- окрестности парка «Акбота» (спуск, подъезд);
- автомобильная дорога №5, «Акбота» - стадион «Каспий»;
- пересечение автомобильных дорог №21 и №16 (спуск);
- автомобильная дорога №8, объездная дорога;
- автомобильная дорога №7, окрестности «Три короны»;
- 15 мкр., дорога возле «Самал резиденции» (спуск, подъезд);
- между 14 и 15 мкр.;
- автомобильная дорога №14, «Ренессанс»;
- 26 мкр., областная больница (приемный покой);
- автодорога №21, дорога возле «Асар-С» (спуск);
- 34 мкр., дорога возле больницы «Мать и дитя».
- автомобильная дорога №20;
- автомобильная дорога №25;
- автомобильная дорога №24, объездная дорога, пешеходные дорожки;
- Т/Ц «Байтерек», объездная дорога;
- автомобильная дорога №29;
- автомобильная дорога №18;
- 22 микрорайон, объезд возле рынка;
- автомобильная дорога №14, АЗС «Нурас»;
- дорога Актау-аэропорт;
- автомобильная дорога №15, остановки;
- автомобильная дорога №7, пешеходные дорожки;
- автомобильная дорога №18, пешеходные дорожки;
- автомобильная дорога №3, остановки;
- перекресток автомобильных дорог № 24 и №15.

В Актау уборкой снега занимаются 23 единицы спецтехники и более 100 работников ТОО «Компания Строй Инвест 2020»


В Актау уборкой снега занимаются 23 единицы спецтехники и более 100 работников ТОО «Компания Строй Инвест 2020»



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