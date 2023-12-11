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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 181

Электроснабжение Жетыбайской сельской больницы и теплоснабжение в родильном доме Жанаозена восстановлены

Ответственные специалисты оперативно выявили неисправности и провели восстановительные работы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Фото Yakutia.Info
Сегодня, 11 декабря, в 12:30 в сельской Жетыбайской больнице произошло отключение электричества.

- С 12:30 до 14:00 в селе Жетыбай произошло отключение света. Это коснулось и Жетыбайской сельской больницы и поликлиники. После осмотра и своевременного обнаружения специалистами неполадок свет снова включился. В больнице есть тепло, свет и вода. Объекты здравоохранения работают в штатном режиме, - сказал Кыдырбек Оразов, заместитель директора Жетыбайской сельской больницы.


Отметим, что на сегодняшний день в сельской больнице получают лечение 55 пациентов.

- Мы получаем лечение и вовремя питаемся. Врачи ответственно выполняют свою работу. В нашей палате тепло. Есть свет, вода, - поделился житель, проходящий лечение в больнице.


В областном управлении здравоохранения рассказали, что вчера, 10 декабря, произошло аварийное отключение теплоснабжения. Женщины в родильном доме пожаловались на холод в палатах.

- В Жанаозенском городском родильном доме восстановлена система отопления. Сейчас в палатах тепло, есть свет и вода. Температура в роддоме составляет 22-25 градусов. Объект работает в штатном режиме, - проинформировал директор Жанаозенской городской больницы Марат Каиргалиулы.



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