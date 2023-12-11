В Мангистау 12 декабря школьники продолжат учиться из дома

- По прогнозам синоптиков, 12 декабря на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. В целях безопасности занятия 12 декабря в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате. Всем руководителям организаций образования даны соответствующие задания. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте. Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме. Изменения будут сообщены дополнительно, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

В управлении образования региона сообщили, что завтра, 12 декабря, школьники продолжат обучение дистанционно.Согласно данным синоптиков, gismeteo.kz завтра в Актау будет пасмурно без осадков. Средняя температура воздуха днем составит -8°С, ночью -10°С. Ветер 12-17 м/с.