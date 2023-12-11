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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 1089

В Мангистау 12 декабря школьники продолжат учиться из дома

В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 декабря занятия в школах также пройдут онлайн, сообщает управление образования Мангистауской области.

Фото из архива
В управлении образования региона сообщили, что завтра, 12 декабря, школьники продолжат обучение дистанционно.

- По прогнозам синоптиков, 12 декабря на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. В целях безопасности занятия 12 декабря в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате. Всем руководителям организаций образования даны соответствующие задания. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте. Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме. Изменения будут сообщены дополнительно, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.


Согласно данным синоптиков, gismeteo.kz завтра в Актау будет пасмурно без осадков. Средняя температура воздуха днем составит -8°С, ночью -10°С. Ветер 12-17 м/с.

В Мангистау 12 декабря школьники продолжат учиться из дома



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Комментарии ( 3 )

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 babe (Посетители) Сегодня, 18:47
бася,
Вообще, не понятно , что там в нашем МЧС, отделе образования курят ?!
 
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  • Космос
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 бася (Посетители) Сегодня, 18:21
остается только завидовать)) а помнится в детстве только при -25 в школу разрешали не ходить... и то начальные классы))
 
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  • Космос
  • Жанар
 babe (Посетители) Сегодня, 17:44
Москва , Питер, Север …..там дети совсем в школу не ходят ?!
 
 

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