Модернизированный водовод «Астрахань-Мангышлак» даст дополнительно 60 тысяч кубометров воды Атырауской и Мангистауской областям

- Реконструкция водовода осуществлена с опережением установленного срока на 1 год. Это стало возможным благодаря выверенным проектным решениям и высоким темпам строительства. И это далеко не последний такой масштабный проект в регионе, — сказал Алихан Смаилов.

- Наша цель – к 2026 году не только обеспечить 100 процентов населенных пунктов чистой питьевой водой, но и создать надежный каркас для дальнейшего устойчивого водоснабжения населения и производств. Для этого реализуются проекты по строительству новых и модернизации действующих гидротехнических сооружений и водоводов. В населенные пункты подводятся разводящие сети, а в отдаленных селах устанавливаются насосные модули от подземных источников. Впереди у нас еще много работы, — подчеркнул глава Правительства.

Проект, имеющий стратегическое значение для социального и промышленного развития западного региона, реализован по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.Как отметил премьер-министр, модернизированный магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак» станет источником дополнительных 60 тысяч кубометров воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей.В рамках проекта выполнены работы по обновлению изношенного оборудования, осуществлена замена двух участков магистрального водовода протяженностью порядка 177 км. При строительстве было задействовано свыше 500 человек. В результате пропускная способность водовода «Астрахань-Мангышлак» увеличилась c 110 до 170 тыс. кубометров в сутки.Так, в поселке Кендерли строится опреснительный завод мощностью 50 тыс. кубометров в сутки. От него до Жанаозена будет построен магистральный водопровод протяженностью 105 км.Кроме того, ведется реконструкция завода водоснабжения «Каспий». В результате его мощность увеличится в два раза до 40 тысяч кубометров.Как сообщил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, при реализации проекта телекоммуникационное оборудование и оборудование контроля, станции катодной защиты и автономные гибридные установки, а также часть трубной продукции были приобретены у отечественных товаропроизводителей.В официальной церемонии приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, генеральный директор АО «КазТрансОйл» Талгат Курманбаев, генеральный директор ТОО «Магистральный Водовод» Берик Салпек и представители подрядных организаций.