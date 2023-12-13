Мангистау вошёл в число регионов с неосвоенным бюджетом

- Расходы местных бюджетов составили 12 трлн тенге. Не исполнено - 531 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 1 трлн 752 млрд тенге. Из них освоено – 89,8%. Не исполнено – 179 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено - 176 млрд тенге, - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.



Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, как передает Kazinform назвал регионы, где больше всего не освоили выделенные средства из бюджета.По его словам, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.Тем временем, доходы местных бюджетов исполнены на 109,2% и составили 5,7 трлн тенге.План перевыполнен на 478 млрд тенге, из них по налогам – на 425 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены почти во всех регионах, за исключением Алматинской области.