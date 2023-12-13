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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 327

Мангистау вошёл в число регионов с неосвоенным бюджетом

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, какие регионы больше всего не освоили выделенные средства из бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.

Иллюстративное фото с сайта bankist.ru
Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, как передает Kazinform назвал регионы, где больше всего не освоили выделенные средства из бюджета.

По его словам, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

- Расходы местных бюджетов составили 12 трлн тенге. Не исполнено - 531 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 1 трлн 752 млрд тенге. Из них освоено – 89,8%. Не исполнено – 179 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено - 176 млрд тенге, - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Тем временем, доходы местных бюджетов исполнены на 109,2% и составили 5,7 трлн тенге.

План перевыполнен на 478 млрд тенге, из них по налогам – на 425 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены почти во всех регионах, за исключением Алматинской области.



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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
  • arelav_74
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 14:14
Почему никто не несёт за это ответственность?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • OpenSuser
  • arelav_74
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:55
Мангистау вошёл в число регионов с неосвоенным бюджетом - конечно не будет освоения, как минимум тепло трассы не заменили в Актау devil
 
 

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