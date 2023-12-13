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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:29

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Квартиры в новостройках Актау подорожали на 10 процентов за год

Среди крупных городов страны цены на новое жильё заметнее всего выросли в Павлодаре, Петропавловске и Актау, сообщают аналитики Finprom.kz.

Фото с сайта Krisha.kz
По данным аналитиков, по итогам ноября текущего года цены на новые квартиры в стране выросли на 3,2% за год. В то же время стоимость недвижимости на вторичном рынке, напротив, снизилась на 5,4%. Что касается аренды благоустроенного жилья, она подешевела на 0,9%.

- Среди крупных городов страны цены на новое жильё заметнее всего выросли в Павлодаре: на 14,8% за год. Заметное удорожание также было зафиксировано в Петропавловске (плюс 10,6%) и Актау (плюс 10%). В Караганде цены остались на уровне прошлого года. В Шымкенте и в Кокшетау цены снизились: на 4,3% и на 6,3% соответственно, - сообщают аналитики Finprom.kz.


Квартиры в новостройках Актау подорожали на 10 процентов за год


Отметим для сравнения: инфляция в этом периоде составила 10,3%, продовольственные товары подорожали на 9,2%, непродовольственные — на 9,9%, платные услуги — на 12%.

Квартиры в новостройках Актау подорожали на 10 процентов за год


«Вторичка» ощутимее всего подорожала в Атырау (на 11,8% за год), Семее (на 8,3%) и Кызылорде (на 7,8%). В Усть-Каменогорске цены не изменились. В таких городах, как Караганда, Уральск, Алматы, Актау, Конаев и Астана, жильё на вторичном рынке подешевело.

Аренда сильнее всего подорожала в Жезказгане, Караганде и Кокшетау. В Павлодаре цены остались на уровне прошлого года, в Туркестане и в Алматы — снизились.

Стоимость нового жилья в ноябре текущего года в среднем по РК составляла 492 тыс. тенге за кв. м. В то же время «вторичка» была чуть дороже: 493,6 тыс. тенге за кв. м. Аренда обходилась в 4,8 тыс. тенге за «квадрат» благоустроенного жилья.

Самые дорогие новые квартиры предлагались в Астане, самые дешёвые — в Жезказгане. Самая высокая стоимость квартир на вторичном рынке наблюдалась в Алматы, самая низкая — в Кокшетау. Аренда дороже всего обходилась в Алматы, дешевле всего — в Таразе.



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