Спасатели эвакуировали 12 человек из снежного плена на трассе в Мангистау

- Из снежного плена эвакуировали четыре машины и 12 человек. Просим обращать внимание на штормовые предупреждения при выезде на дальнюю дорогу, - рассказали спасатели.

В ДЧС региона рассказали, что на трассе Жетыбай-Беки Каракиянского района Мангистауской области оказана помощь застрявшим машинам.Напомним, в регионе трассы республиканского значения Бейнеу - Сай-Отес - Шетпе - Жетыбай и Жетыбай - Жанаозен - Кендерли открыли для движения автотранспорта.