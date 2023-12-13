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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

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Спасатели эвакуировали 12 человек из снежного плена на трассе в Мангистау

На трассе Жетыбай-Беки Каракиянского района Мангистауской области из-за непогоды застряли четыре автомобиля с 12 пассажирами. Спасатели эвакуировали транспорт с людьми. Подробности рассказали в ДЧС региона.

Фото пресс-службы ведомства
В ДЧС региона рассказали, что на трассе Жетыбай-Беки Каракиянского района Мангистауской области оказана помощь застрявшим машинам.

- Из снежного плена эвакуировали четыре машины и 12 человек. Просим обращать внимание на штормовые предупреждения при выезде на дальнюю дорогу, - рассказали спасатели.


Спасатели эвакуировали 12 человек из снежного плена на трассе в Мангистау


Спасатели эвакуировали 12 человек из снежного плена на трассе в Мангистау


Спасатели эвакуировали 12 человек из снежного плена на трассе в Мангистау


Напомним, в регионе трассы республиканского значения Бейнеу - Сай-Отес - Шетпе - Жетыбай и Жетыбай - Жанаозен - Кендерли открыли для движения автотранспорта.



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