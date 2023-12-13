В Мангистау школы и колледжи 14 декабря продолжат учиться в онлайн-формате

- В целях безопасности занятия 14 декабря в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате (онлайн). Всем руководителям организаций образования даны соответствующие задания. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте. Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме. Изменения будут сообщены дополнительно, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.



В управлении образования региона сообщили, что завтра, 14 декабря, школьники снова продолжат обучение дистанционно.По Мангистауской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. 14 декабря на западе, юге и центральных частях Мангистауской области сохраняется на дорогах гололедица. На востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на большей части области с порывами 15-20 метров в секунду, на западе, востоке области временами до 23-28 м/с.