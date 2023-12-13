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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:11

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Для решения проблемы трёхсменного обучения в Мангистау планируют построить 26 школ до 2026 года

Для решения проблемы аварийных и трехсменных школ, а также дефицита ученических мест в Мангистауской области запланировано строительство 26 школ на 28 тысяч учеников. Об этом стало известно на встрече вице-министра просвещения с жителями региона.

Фото Министерства просвещения Республики Казахстан
В этом году за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство четырех школ. В рамках Национального проекта «Комфортная школа» планируется построить 21 школу на 22 тысячи ученических мест. Вместе с тем, в этом году 63 школы прошли модернизацию, в 80 школах завершился капитальный ремонт, а в 95 школах установлены 225 современных предметных кабинетов физики, химии, биологии, STEM.

- «Национальный проект «Комфортная школа» прежде всего направлен на строительство школ нового формата в городах и перспективных населенных пунктах, создание комфортных и безопасных условий для учащихся и педагогов, повышение качества образовательных услуг. В этом году в стране начинается строительство 217 школ с вводом в эксплуатацию до 2024 года. Современные школы будут построены взамен аварийных и трехсменных, - отметил Едил Оспан.


Отдельное внимание вице-министр просвещения заострил на вопросах охраны прав детей. Он напомнил, что на протяжении года министерством велась непрерывная всесторонняя работа по максимальному техническому оснащению организаций образования системами безопасности: камеры видеонаблюдения, турникеты, тревожные кнопки, специализированная охрана. Кроме того, разработан и принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Для повышения роли родителей в жизни школы и детей, а также создания благоприятного микроклимата в школах разработана «Единая программа воспитания», которая с сентября этого года реализуется во всех организациях страны.

На встрече жители смогли задать свои вопросы в открытом формате. В частности, их вопросы касались дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного, инклюзивного образования. Едил Оспан дал подробные ответы на все обращения. Также в рамках визита прошел личный прием граждан, где по каждому обращению даны индивидуальные ответы, а структурным подразделениям соответствующие поручения.



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