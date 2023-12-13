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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:04

Просмотров: 1029

Каспий замёрз: спасатели Мангистау предупреждают об опасности нахождения на льду

Из-за сильных морозов каспийский берег в Актау покрылся льдом. Местами ледяная корка достигает двух сантиметров. Однако, для безопасного передвижения человека толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Поэтому спасатели региона предупреждают жителей об опасности хождения по льду.

Кадр видео
В настоящее время море покрыто льдом на два сантиметра, что не может выдержать вес человека. Поэтому спасатели призывают жителей и гостей Мангистауской области соблюдать следующие меры безопасности:

1) не выходить на лед индивидуально или группой;
2) не выезжать на транспортных средствах на лед;
3) не оставлять детей без присмотра.

- Несоблюдение простых правил безопасности поведения на льду часто приводит к трагедиям. Кроме того, за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность по статье 412 (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах) и 364 (Нарушение правил общего водопользования) Кодекса об административных правонарушениях, - отметили спасатели региона.





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