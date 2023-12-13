Каспий замёрз: спасатели Мангистау предупреждают об опасности нахождения на льду

- Несоблюдение простых правил безопасности поведения на льду часто приводит к трагедиям. Кроме того, за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность по статье 412 (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах) и 364 (Нарушение правил общего водопользования) Кодекса об административных правонарушениях, - отметили спасатели региона.

В настоящее время море покрыто льдом на два сантиметра, что не может выдержать вес человека. Поэтому спасатели призывают жителей и гостей Мангистауской области соблюдать следующие меры безопасности:1) не выходить на лед индивидуально или группой;2) не выезжать на транспортных средствах на лед;3) не оставлять детей без присмотра.