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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 16:48

Просмотров: 2193

КМГ: По 25 млн в день теряет ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» из-за забастовки рабочих ТОО «West Oil Software»

Национальная корпорация АО «КазМунайГаз» призвала работников ТОО «West Oil Software» не нарушать трудовую дисциплину, не выставлять заранее невыполнимые требования и вернуться к выполнению рабочих обязанностей.

Кадр из видео
В компании отметили, что убытки ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» из-за забастовки достигают почти 25 млн тенге в день. Это подрывает финансовое состояние компании, не позволяет своевременно выполнять обязательства перед заказчиком.

Требования, выдвинутые рабочими, в нацкомпании по-прежнему считают незаконными.

ТОО «West Oil Software» (WOS) оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» и является подрядный компанией для ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн».

«Значительная часть сотрудников WOS ранее являлась работниками дочерних сервисных организаций КазМунайГаза. В 2018 году они расторгли трудовые отношения с работодателем по собственному желанию, воспользовавшись программой «5/50». Программа подразумевает компенсацию в размере 50% от пятилетней заработной платы уволившегося сотрудника. В среднем сумма выплат на одного человека составила около 11 млн тенге. Таким образом, требования о повторном трудоустройстве в штат дочерних предприятий КазМунайГаза являются необоснованными», - говорят в нацкомпании.

В течение 2023 года представители работников WOS и профсоюза встречались с руководством ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (ОТК, дочернее предприятие КМГ) и КМГ. На совместных заседаниях было принято решение об удовлетворении требований об обновлении материально-технической базы (транспортной техники). Требования о переводе в штат ТОО «ОТК»/КМГ и внедрению единой системы оплаты труда (ЕСОТ) были отклонены и доведены до всех сторон, все участники подписали соответствующий протокол заседания.

На текущие требования работников WOS компания «КазМунайГаз» сообщает следующее:

1) Касательно перевода в штат дочернего предприятия КМГ.

Выполнение данного требования не представляется возможным. Принятие в штат работников WOS нарушит права других безработных в регионе, состоящих на учете и ожидающих своей очереди на трудоустройство.

2) Оплата труда согласно ЕСОТ.

ЕСОТ является внутренней Единой системой оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. Применение ЕСОТ к ТОО «WOS» невозможно, так как предприятие является самостоятельной частной компанией.

3) Обновление транспортных средств.

В настоящее время обновление парка спецтехники WOS является приоритетным вопросом. Разработана программа обновления 202 единиц техники в течение 3 лет.

Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку происходящему официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Ирон
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 Макс С. (Посетители) Вчера, 20:10
Жанар,
Где же вас таких умников держат ?)
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 18:07
КМГ: По 25 млн в день теряет ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» из-за забастовки рабочих ТОО «West Oil Software».

А!, чего вы с ними нянкаетесь?!...
Дайте объявление на прем работников вместо них...
Другие работники придут, а этих уволить, и пусть заплатят или вернут спец одежу форменные зимние костюмы в которых они быкуют, которые им выдала компания бесплатно, им и одеть будет не чего...Зима! ...

Все мы ходим под богом.
 
 

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