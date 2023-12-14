КМГ: По 25 млн в день теряет ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» из-за забастовки рабочих ТОО «West Oil Software».

«Значительная часть сотрудников WOS ранее являлась работниками дочерних сервисных организаций КазМунайГаза. В 2018 году они расторгли трудовые отношения с работодателем по собственному желанию, воспользовавшись программой «5/50». Программа подразумевает компенсацию в размере 50% от пятилетней заработной платы уволившегося сотрудника. В среднем сумма выплат на одного человека составила около 11 млн тенге. Таким образом, требования о повторном трудоустройстве в штат дочерних предприятий КазМунайГаза являются необоснованными», - говорят в нацкомпании.



В компании отметили, что убытки ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» из-за забастовки достигают почти 25 млн тенге в день. Это подрывает финансовое состояние компании, не позволяет своевременно выполнять обязательства перед заказчиком.Требования, выдвинутые рабочими, в нацкомпании по-прежнему считают незаконными.ТОО «West Oil Software» (WOS) оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» и является подрядный компанией для ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн».В течение 2023 года представители работников WOS и профсоюза встречались с руководством ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (ОТК, дочернее предприятие КМГ) и КМГ. На совместных заседаниях было принято решение об удовлетворении требований об обновлении материально-технической базы (транспортной техники). Требования о переводе в штат ТОО «ОТК»/КМГ и внедрению единой системы оплаты труда (ЕСОТ) были отклонены и доведены до всех сторон, все участники подписали соответствующий протокол заседания.На текущие требования работников WOS компания «КазМунайГаз» сообщает следующее:1) Касательно перевода в штат дочернего предприятия КМГ.Выполнение данного требования не представляется возможным. Принятие в штат работников WOS нарушит права других безработных в регионе, состоящих на учете и ожидающих своей очереди на трудоустройство.2) Оплата труда согласно ЕСОТ.ЕСОТ является внутренней Единой системой оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. Применение ЕСОТ к ТОО «WOS» невозможно, так как предприятие является самостоятельной частной компанией.3) Обновление транспортных средств.В настоящее время обновление парка спецтехники WOS является приоритетным вопросом. Разработана программа обновления 202 единиц техники в течение 3 лет.Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку происходящему официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной.