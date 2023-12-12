Суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной



«Работники не предупредили работодателя о продолжительности времени забастовки, не предъявили минимум требований, подлежащих исполнению. Кроме того, Жетыбайское управление технологического транспорта ТОО «West Oil Software» относится к опасным производственным объектам, приостановка деятельности которых связана с тяжелыми и опасными последствиями. Решением суда требование истца удовлетворено, забастовка работников ТОО «West Oil Software» признана незаконной», - говорится в заключении.

Изучив требования работников и все обстоятельства дела, суд пришел к следующим выводам:После оглашения решения суда сторонам даны соответствующие разъяснения. Решение не вступило в законную силу. Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку происходящему официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась.