Для освоения месторождений в Мангистау планируют привлечь инвестиции в размере шести миллиардов долларов

- Мы ожидаем создание двух тысяч рабочих мест на пике строительства, а когда строительство будет завершено, на постоянной основе будут работать до 300 человек. Наша цель - завершить проект к концу второго квартала 2028 года или к началу первого квартала 2029 года. Мы также планируем обучать молодых специалистов, которые будут работать на месторождении, - отметил Андрей Решетнев.

В Актау прошла встреча главы региона Нурлана Ногаева с руководящим составом компании Kalamkas-Khazar Operating, ответственной за освоение месторождений Каламкас-Тенгиз, Хазар и Ауэзов. На встрече присутствовали главный директор Курмангазы Исказиев и представители потенциальных партнеров проекта.Первый заместитель генерального директора ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» Андрей Решетнев сообщил, что завершено предварительное базовое проектирование месторождения Каламкас-море и Хазар. Планируется начать строительство морской платформы в конце 2024 года, добыча с которой будет составлять четыре миллиона тонн нефти в год.Общий запас ресурсов на этих участках оценивается в 81 миллион тонн нефти. В рамках проекта «Каламкас-Тенгиз» предусматривается создание морских платформ из металлоконструкций на расстоянии 64 километра от берега.Стоит отметить, что в рамках проекта по освоению месторождений Каламкас-Тенгиз, Хазар и Ауэзов планируется привлечение прямых инвестиций в размере 6 миллиардов долларов. Российская нефтяная компания «Лукойл» выступает иностранным стратегическим партнером в этом проекте.