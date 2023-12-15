Сотрудников West Oil Software уволили из-за участия в незаконной забастовке в Мангистау.

- Согласно решению Каракиянского районного суда о признании забастовки незаконной, и согласно тому, что работники были уведомлены об этом, но тем не менее продолжили участие в забастовке, приказываю разорвать трудовые договоры со следующими работниками Жетыбайского технологического транспортного управления, — говорится в приказе.

Приказ о расторжении договора с 19 сотрудниками вышел, как передает «Власть» , сегодня, 15 декабря.В нем говорится об увольнении 19 сотрудников предприятия, участвовавших в незаконной забастовке.Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку происходящему официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз».Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал , сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась.После иска West Oil Software суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной.