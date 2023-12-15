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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 3760

Сотрудников West Oil Software уволили из-за участия в незаконной забастовке в Мангистау

Нефтесервисная компания West Oil Software уволила 19 работников. Об этом сообщается на информационном портале «Власть».

Кадр видео
Приказ о расторжении договора с 19 сотрудниками вышел, как передает «Власть», сегодня, 15 декабря.

В нем говорится об увольнении 19 сотрудников предприятия, участвовавших в незаконной забастовке.

- Согласно решению Каракиянского районного суда о признании забастовки незаконной, и согласно тому, что работники были уведомлены об этом, но тем не менее продолжили участие в забастовке, приказываю разорвать трудовые договоры со следующими работниками Жетыбайского технологического транспортного управления, — говорится в приказе.


Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку происходящему официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз».

Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась.

После иска West Oil Software суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной.



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Комментарии ( 2 )

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-2
  • Жанар
  • minus
 Не поддерживаю Поддерживаю
Макс С. (Посетители) Сегодня, 17:59
С точки зрения Закона все верно.
Но в социальном плане взрывоопасно !
 
-1
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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fox1167
  • Карусель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 17:16
Сотрудников West Oil Software уволили из-за участия в незаконной забастовке в Мангистау.

НУ!, ВОТ!, и результат, "Узеньского синдрома", получили "подарок" ко дню независимости...


После иска West Oil Software суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной.

ВО!, первых обнаглели, при таких З/П, а во вторых вы с капиталистами решили бороться?!...
ВСЁ!, схвачено железной рукой, "новый казахстан", кланово - коррумпированный, а вы КТО?!, - рабы для них...

Все мы ходим под богом.
 
 

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