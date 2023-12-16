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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 547

Ровесники Независимости поздравили жителей Мангистау

Мы собрали поздравления ровесников нашей Независимости.

Иллюстрация Akorda.kz
Ровесники Независимости поздравили жителей Мангистау

Бекзат Байхашев, акушер-гинеколог ОПЦ «Ана мен бала»


Для каждой нации, каждого народа республики нет ничего дороже независимости нашей страны. В этом году исполняется 32 года, как мы обрели независимость, которую наш народ ждал и за которую боролся на протяжении веков. В этой связи хочу от всей души поздравить каждого казахстанца с национальным праздником. Желаю каждой семье мира и благополучия, новых успехов. Пусть небо всегда будет светлое, настроение веселое, труд плодотворный. Пусть у каждого из вас будет крепкое здоровье, растет здоровое потомство!


Ровесники Независимости поздравили жителей Мангистау

Асия Рабаева, тренер-преподаватель высшей категории, экс-рекордсменка в метании копья, многократная чемпионка РК и международных соревнований.

Как ровесница независимости, хочу поздравить всех с Днем Независимости Республики Казахстан!
Я очень горжусь тем, что родилась в 1991 году. Потому что именно в этот день, 16 декабря 1991 года, наш народ вступил на путь независимости и процветания, положив в основу принципы верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех. Для всей нашей страны и ее жителей — это великое событие, ведь истинное процветание, как и сильное государство, невозможно без независимости. Мы всегда будем чтить нашу Независимость и отмечать этот день.
Я желаю всем нашим соотечественникам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов. Пусть наша страна развивается и процветает, а каждый из нас преуспевает во всех своих добрых начинаниях!

Ровесники Независимости поздравили жителей Мангистау

Айжан Баймухаммедова, учительница русского языка и литературы общеобразовательной школы №12 села Атамекен Мунайлинского района

Я рада, что я - ровесник Независимости РК!
Хочу поздравить всех жителей области, всех казахстанцев, с этим прекрасным праздником, и хочу пожелать чистого и светлого неба. Пусть процветает и развивается Суверенный Казахстан! Желаю каждому дому мира, согласия, достатка. Давайте оберегать природные богатства, беречь национальную культуру, беречь женщин и детей.

Ровесники Независимости поздравили жителей Мангистау

Дамила Курмангельдиева, и.о. руководителя отдела организационной работы и анализа деятельности департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области

Я - ровесник Независимости!
Я родилась 6 февраля 1991 года в селе Алгабас Мактааральского района Туркестанской области. Я ровесник Независимости, которую так жаждала казахская земля! Я горжусь тем, что являюсь гражданином независимого Казахстана.
Как здорово быть ровесником такого знаменательного исторического события, как независимость! Для меня это большая честь!
Независимость - символ свободы, силы и мужества. За нее боролись наши предки, принося себя в жертву на пути к освобождению страны. Их мечта о независимости осуществилась, и в настоящее время мы являемся счастливой, динамичной, независимой мирной страной.
Наша задача - продолжать полученное великое наследие, трудиться во имя процветания нашей страны и вносить свой вклад в ее развитие. Мы, ровесники независимости, гордимся достижениями нашей республики и стремимся к еще большим позитивным изменениям!
Поздравляя всех мангистаусцев с Днем независимости, желаю светлого будущего, солидарности и мира!



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