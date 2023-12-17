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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 4685

Аким Актау призвал жителей к спокойствию

Глава города Улугбек Тналиев проверил внутриквартирные системы теплоснабжения и тепловые узлы в подвалах жилых домов в 12 микрорайоне, передаёт пресс-служба акимата Актау.

Кадр видео
На видеообращение жильцов дома №31, №32, №34, №42 и №47 аким заверил, что специалисты проводят регулировку (наладочные мероприятия) на тепловых сетях города.

Аким Актау призвал жителей к спокойствию


- Мы посетили дома №32, №42 и №47 и увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых его недостаточно. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию теплоподачи. Мы заметили, что во многих домах жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые проживающие вынесли батарею на балкон, и у них отсутствуют перемычки. В случае порыва батареи внутри квартиры ответственность за него несет сам собственник. Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацией, которая ответственна за содержание дома (КСК, МИБ), а также в случае необходимости проводить совместную работу. Только тогда проблема будет полностью решена. Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы. Мы рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последние дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После её устранения необходимо провести регулировочные работы на сетях, поэтому просим отнестись с пониманием, - сказал аким города.


Аким Актау призвал жителей к спокойствию


Представители городской жилищной инспекции также отметили, что в некоторых из указанных домов тепло поступает.

- В ходе проверки некоторых квартир жилых домов №32, №42 и №47 установлено, что в квартиры поступает тепло. Параметры тепла батарей внутри квартиры показывают 42°C, 44°C. Осмотрели тепловые сети домов. Обслуживающей организации дано соответствующее поручение по регулированию подачи тепла на тепловых узлах, - сообщил специалист городской жилищной инспекции Аслан Сабитов.



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Комментарии ( 5 )

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motor (Посетители) Сегодня, 18:57
"дано соответствующее поручение по регулированию подачи тепла на тепловых узлах", а без поручения, самостоятельно никак не получится?
СЛУШАЙТЕ там в акиматах вы уж сразу т.е. оптом что ли, ваши поручение тоннами раздайте пожалуйста.
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 18:25
Я призываю всех жителей к спокойствию.
Мы уже готовы свалить из города, так что вам беспокоиться не о чем.
 
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444 (Посетители) Сегодня, 16:47
И это не только в 12 микрорайоне . У нас в Актау чтобы что-то сдвинулось обязательно нужно до верхов дозвонится , без хозяйской плётки никто, ничего делать не хочет , за некоторыми исключениями.
 
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  • Tankushka
  • 444
  • Papirosso
  • motor
 шевченко (Посетители) Сегодня, 16:22
Спокойно ждём понижения оплаты за отопление и компенсации за электричество. Чтобы поддерживать приемлемую температуру в квартире приходится тратить не менее 4 кв в час. Как только Аким объявит об этих мерах, будет ему "респект и уважуха". А так всю жизнь терпи и без просветно! Нет!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • Альфарий
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  • шевченко
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  • бася
 GuF (Посетители) Сегодня, 13:48
12-21 отопления уже несколько лет практически нет , батареи еле теплые,а в КСК конченные пробки сидят, бесполезно ходить общатся сними.
В итоге имеем счета за тепло которого нет и счет за электроэнергию за обогреватели и сплитки потому что без них не возможно. Жаңа Қазақстан!
 
 

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