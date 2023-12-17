Аким Актау призвал жителей к спокойствию

- Мы посетили дома №32, №42 и №47 и увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых его недостаточно. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию теплоподачи. Мы заметили, что во многих домах жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые проживающие вынесли батарею на балкон, и у них отсутствуют перемычки. В случае порыва батареи внутри квартиры ответственность за него несет сам собственник. Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацией, которая ответственна за содержание дома (КСК, МИБ), а также в случае необходимости проводить совместную работу. Только тогда проблема будет полностью решена. Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы. Мы рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последние дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После её устранения необходимо провести регулировочные работы на сетях, поэтому просим отнестись с пониманием, - сказал аким города.

- В ходе проверки некоторых квартир жилых домов №32, №42 и №47 установлено, что в квартиры поступает тепло. Параметры тепла батарей внутри квартиры показывают 42°C, 44°C. Осмотрели тепловые сети домов. Обслуживающей организации дано соответствующее поручение по регулированию подачи тепла на тепловых узлах, - сообщил специалист городской жилищной инспекции Аслан Сабитов.

На видеообращение жильцов дома №31, №32, №34, №42 и №47 аким заверил, что специалисты проводят регулировку (наладочные мероприятия) на тепловых сетях города.Представители городской жилищной инспекции также отметили, что в некоторых из указанных домов тепло поступает.