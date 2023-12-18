- Приглашаем жителей и гостей Актау провести эти праздничные дни вместе с нами! Вы сможете окунуться в атмосферу Грузии, не уезжая из дома, - отметили организаторы мероприятия.

Организаторы фестиваля рассказали, что 23 и 24 декабря в Актау пройдёт фестиваль «Сакартвело - 30 лет дружбы!», посвящённый дням грузинской культуры в Казахстане.В рамках фестиваля пройдёт выставка художников, благотворительная ярмарка, показ от известных грузинских дизайнеров, показ грузинских фильмов, праздничный концерт и дегустация вин и национальной кухни.