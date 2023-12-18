Фото vecher.kz
Организаторы фестиваля рассказали, что 23 и 24 декабря в Актау пройдёт фестиваль «Сакартвело - 30 лет дружбы!», посвящённый дням грузинской культуры в Казахстане.
В рамках фестиваля пройдёт выставка художников, благотворительная ярмарка, показ от известных грузинских дизайнеров, показ грузинских фильмов, праздничный концерт и дегустация вин и национальной кухни.
Фестиваль будет проходить 23 и 24 декабря в Доме дружбы в 34 микрорайоне. Начало в 11:00. Вход бесплатный.
В рамках фестиваля пройдёт выставка художников, благотворительная ярмарка, показ от известных грузинских дизайнеров, показ грузинских фильмов, праздничный концерт и дегустация вин и национальной кухни.
- Приглашаем жителей и гостей Актау провести эти праздничные дни вместе с нами! Вы сможете окунуться в атмосферу Грузии, не уезжая из дома, - отметили организаторы мероприятия.
Фестиваль будет проходить 23 и 24 декабря в Доме дружбы в 34 микрорайоне. Начало в 11:00. Вход бесплатный.
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