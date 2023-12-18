Жителей Актау приглашают принять участие в акции «Ёлка желаний»

- В письмах будет написано, что малыши хотели бы получить в подарок от Деда Мороза. Каждый желающий и неравнодушный житель города может исполнить желание ребенка и стать для него тем самым Дедом Морозом или Снегурочкой, - сказала Сабина Бейсембаева.



Акцию «Ёлка желаний» планируют запустить 20 декабря. Письма с детскими пожеланиями развесят на ёлке в отеле «Caspian Riviera Grand Palace».