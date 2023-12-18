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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:52

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Жителей Актау приглашают принять участие в акции «Ёлка желаний»

В преддверии Нового года жителей города приглашают принять участие в акции для детей с ограниченными возможностями из малообеспеченных и многодетных семей, а также с врождёнными хроническими заболеваниями. Добрую акцию к Новому году запустил «Клуб добряков Актау». Об этом сообщила Сабина Бейсембаева, администратор клуба.

Фото из архива Lada.kz
Акцию «Ёлка желаний» планируют запустить 20 декабря. Письма с детскими пожеланиями развесят на ёлке в отеле «Caspian Riviera Grand Palace».

- В письмах будет написано, что малыши хотели бы получить в подарок от Деда Мороза. Каждый желающий и неравнодушный житель города может исполнить желание ребенка и стать для него тем самым Дедом Морозом или Снегурочкой, - сказала Сабина Бейсембаева.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (701) 880-77-79 (Сабина).



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