С завтрашнего дня школьники Актау вернутся за парты

В городском отделе образования сообщили, что завтра, 19 декабря, общеобразовательные школы вернутся к традиционному обучению. Переход на традиционный формат, отметили чиновники, регулируется в зависимости от погодных условий.



Напомним, что 11 декабря школьников перевели на дистанционное обучение в связи с неблагоприятными погодными условиями.