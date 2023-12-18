Какие автодороги открыли в Мангистау

- Сообщаем, что в связи с сохраняющейся влажностью на дорогах ведутся работы по уборке и посыпке противогололедных материалов. Уважаемые водители, АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает вам, не выезжайте на дальние расстояния без крайней необходимости, строго соблюдайте Правила дорожного движения, не превышайте скорость, будьте внимательными на дорогах, - сообщает мангистауский филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Ограничения сняты на следующих участках:- «Шетпе – Жетыбай – Актау» и «Жетыбай – Жанаозен»;- «Шетпе – Сайотес – Бейнеу – Боранкул» и «Бейнеу – Акжигит».