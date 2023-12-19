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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 869

За провал работы по ликвидации стихийных свалок заместителю акима Мангистау грозит строгий выговор

На очередном заседании Правительства РК аким области Нурлан Ногаев и его коллеги из Северо-Казахстанской и Улытауской областей выступили с докладами о проводимой работе в регионах. Однако Премьер-Министр страны оказался не очень доволен проделанной работой, сообщается на его официальном сайте.

Фото из архива Лады
Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.

«Мы уже рассматривали их на заседании Правительства в сентябре текущего года. Был дан ряд поручений, в том числе в два раза сократить количество стихийных свалок. В целом, регионами проводится соответствующая работа. Однако Улытауская, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям», - сказал Алихан Смаилов.

 
Он также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.

«Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения», - указал глава Правительства. 


При этом он подчеркнул, что, если вся работа не будет завершена до 1 апреля, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

По словам Премьер-Министра, требуется в целом перестроить работу по недопущению образования стихийных свалок и формированию культуры обращения с отходами.

«Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей», - указал Алихан Смаилов.

 
Он добавил, что также следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов.

«Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого Плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года», - сказал глава Правительства. 


Алихан Смаилов поручил до 1 марта 2024 года принять все необходимые меры по разработке и утверждению программ управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.

«Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами до конца января следующего года принять необходимые нормативные правовые акты по финансированию инфраструктурных проектов», - потребовал Премьер-Министр.


Министерствам экологии и национальной экономики поручено ускорить процесс внесения поправок в Административный кодекс, направленных на ужесточение ответственности за несанкционированное размещение отходов.

О состоянии с мусорным полигоном и утилизацией отходов в Мангистауской области редакция lada.kz выпустила на днях спецрепортаж.



Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что по состоянию на 15 декабря из 5543 выявленных стихийных свалок ликвидировано 4388, то есть 80%.

Для повышения эффективности управления отходами в РК планируется развивать соответствующую инфраструктуру. Это касается организации контейнерных площадок, приобретения контейнеров и мусоровозов, наращивания мощностей по переработке и захоронению отходов. Кроме того, предусматривается вовлечение в данную сферу субъектов бизнеса.

Так, с учетом международного опыта разработан механизм льготного финансирования. Ставка вознаграждения будет на уровне 3%, срок заключения займа – от 3 до 15 лет через АО «Фонд развития промышленности». Общий размер выделяемых средств на проекты составит порядка 200 млрд тенге на 3 года.

Соответствующий проект постановления Правительства находится на завершающей стадии согласования с госорганами.

Вместе с тем, с 2024 года возобновляются выплаты спецпредприятиям по управлению отходами.

Министр добавил, что также разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц - от 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – от 100 МРП до 200 МРП.



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Комментарии ( 3 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:16
По хорошему кажется, за вопросы энерготеплоснабжения, ЖКХ и отходов, сам премьер и акимы регионов уже на выговор наработали, а его замы и министры получившие в прошлом году нагоняй за Экибастуз уже должны быть уволены за провалы, но у нас похоже не всех можно наказывать, вроде бы все равны, но кто то все таки ровнее!?? Мир всем!
 
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  • Placida
  • arelav_74
  • Tankushka
  • Ed Word
 57250 (Посетители) Сегодня, 17:05
Таких чиновников замов, сразу увольнять.. Что это за строгий выговор.. А ТБО как лежал, так и лежит стихийно. сидят на местах и ни чем не занимаются.. За город обидно, что его до водят до такого состояния.. И какой турист приедут сюда, если даже жители , которые прогуливаются по набережной, Не могут сходить даже в туалет. Они все закрыты.
 
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  • 57250
  • Placida
  • arelav_74
  • Tankushka
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:57
Сегодня выговор это даже не понос.
Свалки мусора та же "курица, несущая золотые яйца" для чиновников, которые ежегодно выделяют огромные суммы из бюджета для их, якобы, ликвидации. Если их ликвидировать реально, а не фиктивные АВРы подписывать, то и финансирование закончится. Оно им надо?!
Ну и люди наши, как объективная реальность ( не переделаешь!), своим бескультурьем только способствуют этому, одному из многих, чиновничьему бизнесу.
Выговор не понос...
 
 

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