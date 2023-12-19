За провал работы по ликвидации стихийных свалок заместителю акима Мангистау грозит строгий выговор

Фото из архива Лады
Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.
Он также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.
«Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения», - указал глава Правительства.
При этом он подчеркнул, что, если вся работа не будет завершена до 1 апреля, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.
По словам Премьер-Министра, требуется в целом перестроить работу по недопущению образования стихийных свалок и формированию культуры обращения с отходами.
«Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей», - указал Алихан Смаилов.
Он добавил, что также следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов.
«Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого Плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года», - сказал глава Правительства.
Алихан Смаилов поручил до 1 марта 2024 года принять все необходимые меры по разработке и утверждению программ управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.
Министерствам экологии и национальной экономики поручено ускорить процесс внесения поправок в Административный кодекс, направленных на ужесточение ответственности за несанкционированное размещение отходов.
О состоянии с мусорным полигоном и утилизацией отходов в Мангистауской области редакция lada.kz выпустила на днях спецрепортаж.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что по состоянию на 15 декабря из 5543 выявленных стихийных свалок ликвидировано 4388, то есть 80%.
Для повышения эффективности управления отходами в РК планируется развивать соответствующую инфраструктуру. Это касается организации контейнерных площадок, приобретения контейнеров и мусоровозов, наращивания мощностей по переработке и захоронению отходов. Кроме того, предусматривается вовлечение в данную сферу субъектов бизнеса.
Так, с учетом международного опыта разработан механизм льготного финансирования. Ставка вознаграждения будет на уровне 3%, срок заключения займа – от 3 до 15 лет через АО «Фонд развития промышленности». Общий размер выделяемых средств на проекты составит порядка 200 млрд тенге на 3 года.
Соответствующий проект постановления Правительства находится на завершающей стадии согласования с госорганами.
Вместе с тем, с 2024 года возобновляются выплаты спецпредприятиям по управлению отходами.
Министр добавил, что также разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц - от 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – от 100 МРП до 200 МРП.
«Мы уже рассматривали их на заседании Правительства в сентябре текущего года. Был дан ряд поручений, в том числе в два раза сократить количество стихийных свалок. В целом, регионами проводится соответствующая работа. Однако Улытауская, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям», - сказал Алихан Смаилов.
Он также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.
«Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения», - указал глава Правительства.
При этом он подчеркнул, что, если вся работа не будет завершена до 1 апреля, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.
По словам Премьер-Министра, требуется в целом перестроить работу по недопущению образования стихийных свалок и формированию культуры обращения с отходами.
«Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей», - указал Алихан Смаилов.
Он добавил, что также следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов.
«Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого Плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года», - сказал глава Правительства.
Алихан Смаилов поручил до 1 марта 2024 года принять все необходимые меры по разработке и утверждению программ управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.
«Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами до конца января следующего года принять необходимые нормативные правовые акты по финансированию инфраструктурных проектов», - потребовал Премьер-Министр.
Министерствам экологии и национальной экономики поручено ускорить процесс внесения поправок в Административный кодекс, направленных на ужесточение ответственности за несанкционированное размещение отходов.
О состоянии с мусорным полигоном и утилизацией отходов в Мангистауской области редакция lada.kz выпустила на днях спецрепортаж.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что по состоянию на 15 декабря из 5543 выявленных стихийных свалок ликвидировано 4388, то есть 80%.
Для повышения эффективности управления отходами в РК планируется развивать соответствующую инфраструктуру. Это касается организации контейнерных площадок, приобретения контейнеров и мусоровозов, наращивания мощностей по переработке и захоронению отходов. Кроме того, предусматривается вовлечение в данную сферу субъектов бизнеса.
Так, с учетом международного опыта разработан механизм льготного финансирования. Ставка вознаграждения будет на уровне 3%, срок заключения займа – от 3 до 15 лет через АО «Фонд развития промышленности». Общий размер выделяемых средств на проекты составит порядка 200 млрд тенге на 3 года.
Соответствующий проект постановления Правительства находится на завершающей стадии согласования с госорганами.
Вместе с тем, с 2024 года возобновляются выплаты спецпредприятиям по управлению отходами.
Министр добавил, что также разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц - от 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – от 100 МРП до 200 МРП.