За провал работы по ликвидации стихийных свалок заместителю акима Мангистау грозит строгий выговор

«Мы уже рассматривали их на заседании Правительства в сентябре текущего года. Был дан ряд поручений, в том числе в два раза сократить количество стихийных свалок. В целом, регионами проводится соответствующая работа. Однако Улытауская, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям», - сказал Алихан Смаилов.



«Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения», - указал глава Правительства.



«Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей», - указал Алихан Смаилов.



«Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого Плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года», - сказал глава Правительства.

«Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами до конца января следующего года принять необходимые нормативные правовые акты по финансированию инфраструктурных проектов», - потребовал Премьер-Министр.

