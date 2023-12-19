Подавать знак «SOS» учат полицейские Мангистау



«Если вам нужна помощь, подайте рукой вот такой знак. Если вы видите, что кто-то подает такой знак, сообщите в полицию», - сообщают стражи порядка.

Международный знак - сигнал о помощи, как показывают различные социальные опросы, знают далеко не все граждане региона и страны в целом. Между тем, зачастую сообщить о том, что человек попал в беду и ему необходима помощь, жертвы насилия физически не могут. Они боятся произносить призыв о помощи вслух, лишены доступа к мобильным телефонам и иным средствам связи.Полицейские просят граждан быть бдительными, запомнить условный сигнал, использовать его в экстренных случаях и обращаться в полицию, если заметите, что прохожие подают его.