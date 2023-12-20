Прокурор Каракиянского района призвал бастующих рабочих «West Oil Software» к здравому смыслу

- Ранее вам неоднократно предоставлялись соответствующие разъяснения со стороны государственных органов, которые публиковались в социальных сетях. Решением суда был расторгнут трудовой договор с рядом работников, которые продолжали участвовать в забастовке, признанной незаконной. Это законное право работодателя. В дальнейшем есть возможность рассмотреть этот вопрос в согласительной комиссии. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 402 УК РК, связанное с попыткой спровоцировать продолжение забастовки (прим. 402 УК РК "Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной"), - пояснил Аманжол Айтуганов.

- Еще раз хочу подчеркнуть, что есть законные способы регулировать каждый вопрос без обострения ситуации, для этого существуют переговоры. Призываю неукоснительно соблюдать законодательство, не допускать правонарушений и не прибегать к провокациям, - заключил Аманжол Айтуганов.