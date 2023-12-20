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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 10:39

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Прокурор Каракиянского района призвал бастующих рабочих «West Oil Software» к здравому смыслу

Прокурор Каракиянского района Аманжол Айтуганов выступил с обращением к бастующим работникам компании «West Oil Software». Он призвал их к соблюдению законодательства, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото с сайта kaztag.kz
Аманжол Айтуганов подчеркнул, что проводимая работниками этой компании забастовка признана судом незаконной. Тем не менее, рабочие продолжают бастовать.

- Ранее вам неоднократно предоставлялись соответствующие разъяснения со стороны государственных органов, которые публиковались в социальных сетях. Решением суда был расторгнут трудовой договор с рядом работников, которые продолжали участвовать в забастовке, признанной незаконной. Это законное право работодателя. В дальнейшем есть возможность рассмотреть этот вопрос в согласительной комиссии. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 402 УК РК, связанное с попыткой спровоцировать продолжение забастовки (прим. 402 УК РК "Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной"), - пояснил Аманжол Айтуганов.




Он предупредил, что, согласно указанной статье, призывы к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной, влекут серьёзную ответственность.

Прокурор отметил, что дезинформация, распространяемая в социальных сетях, влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации), и предупредил, что незнание закона не освобождает от ответственности.

- Еще раз хочу подчеркнуть, что есть законные способы регулировать каждый вопрос без обострения ситуации, для этого существуют переговоры. Призываю неукоснительно соблюдать законодательство, не допускать правонарушений и не прибегать к провокациям, - заключил Аманжол Айтуганов.


Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау,  началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной.



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