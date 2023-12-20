Эксперты озвучили решение по ситуации с забастовкой в Жетыбае

фото из архива Lada.kz
Интервью с экспертами было опубликовано на Youtube-канале Talap Talks.
Единственное из трех выдвинутых рабочими требование, которое касалось именно трудового спора, как отметил Серик Беркамалов, это обновление автопарка. Только этот пункт, считает юрист-правовед, можно считать объективным.
Между тем, сами бастующие в противовес мнению эксперта заявляли ранее, что когда-то они работали в ОТК, и в 2018 году их попросили написать заявление по собственному желанию. Тогда по программе «5/50» им выплатили компенсации (по 50% заработной платы за 5 лет вперед). Каждый увольняющийся получил порядка 11 млн тенге. Бастующие говорят, что в далеком 2018 году им обещали, что после «трудных времен» компанию вновь примут в состав «КазМунайГаз». Однако юридических подтверждений, по словам экспертов, этим словам у бастующих нет.
В Мангистауской области для Жанаозена и поселка Жетыбай создана специальная очередность для получения работы в нефтяной сфере, а именно в группе компаний «КазМунайГаз», в частности, в «Озенмунайгаз» (ОМГ).
Эксперты считают, что раз суд признал забастовку незаконной, работодатель теперь должен действовать в правовом поле, так как того требует закон.
Серик Беркамалов считает, что у конфликта нет правового решения, а сама забастовка носит политический характер.
Специалисты пришли к выводу, что печальным, но необходимым решением в связи с тем, что бастующие отказываются от переговоров, будут действовать по закону и расторгать трудовые договоры.
Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной.
Единственное из трех выдвинутых рабочими требование, которое касалось именно трудового спора, как отметил Серик Беркамалов, это обновление автопарка. Только этот пункт, считает юрист-правовед, можно считать объективным.
«По сути, здесь не трудовой спор на самом деле, один из вопросов касался трудового права и он был разрешен. Другие два требования выходят за пределы трудового права однозначно. Бастующие не являются работниками ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (ОТК, дочернее предприятие «КазМунайГаз»), никакого отношения на сегодняшний день к ним они не имеют. Это абсолютно другое юридическое лицо. И они требуют принять их туда на работу. Ни в трудовом, ни в гражданском праве невозможно эти требования удовлетворить, потому что законных оснований принять их в другое юридическое лицо нет», - сказал Серик Беркамалов.
Между тем, сами бастующие в противовес мнению эксперта заявляли ранее, что когда-то они работали в ОТК, и в 2018 году их попросили написать заявление по собственному желанию. Тогда по программе «5/50» им выплатили компенсации (по 50% заработной платы за 5 лет вперед). Каждый увольняющийся получил порядка 11 млн тенге. Бастующие говорят, что в далеком 2018 году им обещали, что после «трудных времен» компанию вновь примут в состав «КазМунайГаз». Однако юридических подтверждений, по словам экспертов, этим словам у бастующих нет.
«По региону сотни частных нефтесервисных компаний, и если они все одновременно попросятся в КМГ, это не выход. Элементарно компания может обанкротиться. Необходимо понимать, что услуги, работы оказывают в основном частные нефтесервисные компании, как это принято во всех странах мира и других казахстанских проектах, таких как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Вот на проекте Тенгиз уже высвободились, допустим, десятки тысяч человек, в следующем году еще не менее 20 тысяч человек покинут его из-за того, что объемы работ закончились, но они же не просятся, чтобы их взяли в «Тенгизшевройл». Здравый смысл все-таки должен быть», - высказал свою точку зрения Нурлан Жумагулов.
В Мангистауской области для Жанаозена и поселка Жетыбай создана специальная очередность для получения работы в нефтяной сфере, а именно в группе компаний «КазМунайГаз», в частности, в «Озенмунайгаз» (ОМГ).
«Видите, там такая система, есть очередность, неважно, закончил ты «Гарвард» или «Кэмбридж», но ты трудоустраиваешься в «Озенмунайгаз» или «Мангистаумунайгаз» только по этому списку. Так, сейчас в списке на работу в ОМГ стоят почти 10 тысяч человек из Жанаозена и 200 - из Жетыбая. Получается, вот эти бастующие нефтяники требуют перешагнуть через головы этих людей, которые ждут годами своей очереди», - сказал Нурлан Жумагулов.
Эксперты считают, что раз суд признал забастовку незаконной, работодатель теперь должен действовать в правовом поле, так как того требует закон.
«Работодатель не может их обязать приступить к работе, но и требования работников он выполнить не может. Объективно не может, потому что эти требования относятся вообще к третьему лицу. У нас нельзя проводить забастовки на предприятиях, связанных с опасным производством, а эта компания как раз к таким относится. Решение суда абсолютно законное. Нефтяники нарушают его с 11 декабря текущего года, что подлежит уголовной ответственности», - говорят эксперты.
Серик Беркамалов считает, что у конфликта нет правового решения, а сама забастовка носит политический характер.
«Они, манипулируя социальным взрывом, хотят, чтобы эти требования были удовлетворены. Но это возможно только в порядке какого-то волевого императивного решения государственных органов, однако это неправильно делать, потому что здесь нет никаких законных оснований, чтобы этих людей взять в другую компанию», - считает он.
Специалисты пришли к выводу, что печальным, но необходимым решением в связи с тем, что бастующие отказываются от переговоров, будут действовать по закону и расторгать трудовые договоры.
«Юридическое решение у данной проблемы есть, как должно быть по закону. Оно, конечно, может не понравится бастующим. По закону, забастовка незаконная, соответственно, сотрудники, которые не выходят на работу, должны быть уволены по инициативе работодателя. На их место приняты другие. Все должно быть четко, законы едины для любого региона нашей страны. Ведь даже, если учитывать специфику Мангистау, почему мы не думаем о тех безработных, которые есть на том же западе, в том же Жанаозене, которые стоят в очереди, которые нуждаются в работе?! Ведь у бастующих работа есть, с неплохой средней зарплатой, у них действующие трудовые договоры, тем не менее, они манипулируют властями, что несправедливо», - заключили эксперты.
Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной.