Эксперты озвучили решение по ситуации с забастовкой в Жетыбае

«По сути, здесь не трудовой спор на самом деле, один из вопросов касался трудового права и он был разрешен. Другие два требования выходят за пределы трудового права однозначно. Бастующие не являются работниками ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (ОТК, дочернее предприятие «КазМунайГаз»), никакого отношения на сегодняшний день к ним они не имеют. Это абсолютно другое юридическое лицо. И они требуют принять их туда на работу. Ни в трудовом, ни в гражданском праве невозможно эти требования удовлетворить, потому что законных оснований принять их в другое юридическое лицо нет», - сказал Серик Беркамалов.

«По региону сотни частных нефтесервисных компаний, и если они все одновременно попросятся в КМГ, это не выход. Элементарно компания может обанкротиться. Необходимо понимать, что услуги, работы оказывают в основном частные нефтесервисные компании, как это принято во всех странах мира и других казахстанских проектах, таких как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Вот на проекте Тенгиз уже высвободились, допустим, десятки тысяч человек, в следующем году еще не менее 20 тысяч человек покинут его из-за того, что объемы работ закончились, но они же не просятся, чтобы их взяли в «Тенгизшевройл». Здравый смысл все-таки должен быть», - высказал свою точку зрения Нурлан Жумагулов.

«Видите, там такая система, есть очередность, неважно, закончил ты «Гарвард» или «Кэмбридж», но ты трудоустраиваешься в «Озенмунайгаз» или «Мангистаумунайгаз» только по этому списку. Так, сейчас в списке на работу в ОМГ стоят почти 10 тысяч человек из Жанаозена и 200 - из Жетыбая. Получается, вот эти бастующие нефтяники требуют перешагнуть через головы этих людей, которые ждут годами своей очереди», - сказал Нурлан Жумагулов.

«Работодатель не может их обязать приступить к работе, но и требования работников он выполнить не может. Объективно не может, потому что эти требования относятся вообще к третьему лицу. У нас нельзя проводить забастовки на предприятиях, связанных с опасным производством, а эта компания как раз к таким относится. Решение суда абсолютно законное. Нефтяники нарушают его с 11 декабря текущего года, что подлежит уголовной ответственности», - говорят эксперты.

«Они, манипулируя социальным взрывом, хотят, чтобы эти требования были удовлетворены. Но это возможно только в порядке какого-то волевого императивного решения государственных органов, однако это неправильно делать, потому что здесь нет никаких законных оснований, чтобы этих людей взять в другую компанию», - считает он.

«Юридическое решение у данной проблемы есть, как должно быть по закону. Оно, конечно, может не понравится бастующим. По закону, забастовка незаконная, соответственно, сотрудники, которые не выходят на работу, должны быть уволены по инициативе работодателя. На их место приняты другие. Все должно быть четко, законы едины для любого региона нашей страны. Ведь даже, если учитывать специфику Мангистау, почему мы не думаем о тех безработных, которые есть на том же западе, в том же Жанаозене, которые стоят в очереди, которые нуждаются в работе?! Ведь у бастующих работа есть, с неплохой средней зарплатой , у них действующие трудовые договоры, тем не менее, они манипулируют властями, что несправедливо», - заключили эксперты.



