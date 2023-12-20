Жители 14 микрорайона Актау: Может хватит уже пристроек?

- Наша головная боль — это точечные застройки вокруг нашего дома. Одна стройка за домом, начинали строить одноэтажное детское кафе, а сейчас там уже возвели три этажа, и не ясно, что это будет в итоге. Говорят, вроде как гостиничный комплекс с рестораном. Никакой информации по этой стройке нет, тайна, покрытая мраком. Скоро начнется еще строительство, предположительно, образовательного центра с торца нашего дома. Там тоже все очень плачевно, так как эта стройка перегородит нам единственный проход в сторону детского сада через дорогу, да и вообще принесет очень много неудобств. Но, и на этом наши проблемы не заканчиваются, теперь сбоку дома, с другого торца нашего дома, залили цементом бревна и идут работы по ограждению профлистом по периметру участка. Там собираются впритык возвести здание в несколько этажей. Мы в шоке! И никто ни за что не отвечает! Такое чувство, что под шумок решили ускориться и быстро застроить наш дом со всех сторон! - жалуются жители 40 дома в 14 микрорайоне.

- Коммуникации в нашем доме оставляют желать лучшего, постоянные перебои с водой, летом выше третьего этажа питьевая вода не поднимается, приходится ночью стирать, купаться и что-то готовить. С электричеством тоже периодически бывают проблемы, особенно летом. Отопление тоже еле-еле тянет. Вот мы и переживаем, что все эти стройки еще хуже усугубят наше и без того печальное положение, - говорят жители дома.



- Беда в том, что наш двор тупиковый, очень узкий, дом длинный, с одним проходом в середине дома. В настоящее время места для парковки не хватает даже для жильцов, и в случае возведения офисных здании проблема может стать ещё более острой. Еще куча других дворовых проблем. К примеру, отсутствие асфальта на проезжей части и тротуарах, хотя по документам нам якобы стелили асфальт. Еще у нас снесли футбольное поле, которое десятилетиями служило местом для игр дворовых ребят, обещав его вернуть. Но, мы думаем, что и поле снесли, чтобы выделить участок под строительство чего-то для кого-то, - говорят люди.

- Самое интересное, что в том месте, где мы предлагали чиновникам установить детскую площадку, начали строить магазин. Ранее нам отказали, с утверждением, что строительство там невозможно из-за наличия теплотрассы под землей. Получается, за деньги можно строить что угодно и в любом месте, - жалуются жители.

- Владелец одного из участков (возле 41 дома) является физическим лицом. Общая площадь участка составляет 23,99 кв. м. Целевое назначение участка - строительство и эксплуатация магазина. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) не получено. Эскиз не согласован. Для принятия мер будет направлено письмо в ГУ «ГАСК», - сообщили в городской администрации.

- Собственниками также являются физические лица. Целевое назначение одного из участков - магазин, кафе с летней площадкой. Общая площадь участка составляет 889 кв.м. Архитектурно-планировочное задание выдано 27 апреля 2022. Эскиза нет. Для принятия мер направлено письмо в ГУ «ГАСК». По третьему объекту в 2018 году было разработано архитектурно-планировочное задание, а в 2022 году согласован эскизный проект. Целевое назначение - офис. Общая площадь участка составляет 144 кв.м. Для принятия мер также будет направлено письмо в ГУ «ГАСК», - отметили в городском акимате.

В редакцию Lada.kz обратились с жалобой жители 40 дома в 14 микрорайоне. По их словам, почти впритык к их дому собираются строить сразу три новых объекта.Жильцы говорят, что в последнее время в их доме итак происходят постоянные перебои с водой и электричеством.По словам горожан, в их доме также имеется проблема с парковкой.Жильцы дома отметили, что согласия на проведение строительных работ никто у них не брал.По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям и в прокуратуру, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства прокомментировали жалобу жителей.По двум другим объектам в акимате сообщили следующее: