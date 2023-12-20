Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Декабря
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458 KZT
  • €1 = 501.1 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 287

Жители 14 микрорайона Актау: Может хватит уже пристроек?

Жители 40 дома в 14 микрорайоне Актау борются против уплотненной застройки. Горожане протестуют против строительства трех новых объектов, которые намереваются возвести впритык к их дому. По словам людей, власти города игнорируют их обращения. Жители опасаются, что новые постройки создадут нагрузки на инженерные сети и коммуникации.

Фото жителей Актау
В редакцию Lada.kz обратились с жалобой жители 40 дома в 14 микрорайоне. По их словам, почти впритык к их дому собираются строить сразу три новых объекта.

Жители 14 микрорайона Актау: Может хватит уже пристроек?


- Наша головная боль — это точечные застройки вокруг нашего дома. Одна стройка за домом, начинали строить одноэтажное детское кафе, а сейчас там уже возвели три этажа, и не ясно, что это будет в итоге. Говорят, вроде как гостиничный комплекс с рестораном. Никакой информации по этой стройке нет, тайна, покрытая мраком. Скоро начнется еще строительство, предположительно, образовательного центра с торца нашего дома. Там тоже все очень плачевно, так как эта стройка перегородит нам единственный проход в сторону детского сада через дорогу, да и вообще принесет очень много неудобств. Но, и на этом наши проблемы не заканчиваются, теперь сбоку дома, с другого торца нашего дома, залили цементом бревна и идут работы по ограждению профлистом по периметру участка. Там собираются впритык возвести здание в несколько этажей. Мы в шоке! И никто ни за что не отвечает! Такое чувство, что под шумок решили ускориться и быстро застроить наш дом со всех сторон! - жалуются жители 40 дома в 14 микрорайоне.




Жильцы говорят, что в последнее время в их доме итак происходят постоянные перебои с водой и электричеством.

- Коммуникации в нашем доме оставляют желать лучшего, постоянные перебои с водой, летом выше третьего этажа питьевая вода не поднимается, приходится ночью стирать, купаться и что-то готовить. С электричеством тоже периодически бывают проблемы, особенно летом. Отопление тоже еле-еле тянет. Вот мы и переживаем, что все эти стройки еще хуже усугубят наше и без того печальное положение, - говорят жители дома.


Жители 14 микрорайона Актау: Может хватит уже пристроек?


По словам горожан, в их доме также имеется проблема с парковкой.

- Беда в том, что наш двор тупиковый, очень узкий, дом длинный, с одним проходом в середине дома. В настоящее время места для парковки не хватает даже для жильцов, и в случае возведения офисных здании проблема может стать ещё более острой. Еще куча других дворовых проблем. К примеру, отсутствие асфальта на проезжей части и тротуарах, хотя по документам нам якобы стелили асфальт. Еще у нас снесли футбольное поле, которое десятилетиями служило местом для игр дворовых ребят, обещав его вернуть. Но, мы думаем, что и поле снесли, чтобы выделить участок под строительство чего-то для кого-то, - говорят люди.


Жильцы дома отметили, что согласия на проведение строительных работ никто у них не брал.

- Самое интересное, что в том месте, где мы предлагали чиновникам установить детскую площадку, начали строить магазин. Ранее нам отказали, с утверждением, что строительство там невозможно из-за наличия теплотрассы под землей. Получается, за деньги можно строить что угодно и в любом месте, - жалуются жители.


По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям и в прокуратуру, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства прокомментировали жалобу жителей.

- Владелец одного из участков (возле 41 дома) является физическим лицом. Общая площадь участка составляет 23,99 кв. м. Целевое назначение участка - строительство и эксплуатация магазина. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) не получено. Эскиз не согласован. Для принятия мер будет направлено письмо в ГУ «ГАСК», - сообщили в городской администрации.


По двум другим объектам в акимате сообщили следующее:

- Собственниками также являются физические лица. Целевое назначение одного из участков - магазин, кафе с летней площадкой. Общая площадь участка составляет 889 кв.м. Архитектурно-планировочное задание выдано 27 апреля 2022. Эскиза нет. Для принятия мер направлено письмо в ГУ «ГАСК». По третьему объекту в 2018 году было разработано архитектурно-планировочное задание, а в 2022 году согласован эскизный проект. Целевое назначение - офис. Общая площадь участка составляет 144 кв.м. Для принятия мер также будет направлено письмо в ГУ «ГАСК», - отметили в городском акимате.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Белое ☀️
 Placida (Посетители) Сегодня, 17:45
Хотелось воочию увидеть эти меры...их принятие, размеры принятий, бенефициаров принятий.
Нету хорошего режиссера этому фильму под названием "Актауский беспредел строительства".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика