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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 306

Жительница Актау получила ожог из-за прорыва батареи в поликлинике

Ситуация с прорывом батареи в местной поликлинике получила неожиданное продолжение. Вчера, 20 декабря, в управлении здравоохранения сообщили о том, что пострадавших в результате инцидента нет. Однако выяснилось, что от прорыва батареи пострадала жительница Актау. Корреспонденты редакции lada.kz связались с пострадавшей.

Фото из архива Lada.kz
Дочь пострадавшей женщины Юлия рассказала, что её мать находилась в эпицентре событий. Именно она сидела ближе всех к этой батарее и получила сильнейший ожог спины.

«Моя мама сидела в очереди. Рядом была эта батарея, она взорвалась сама, в маму отлетел этот кран, ошпарило её кипятком, грязной водой. Всё это пролилось ей на спину. Помощи ей никто не оказал. Там собрался медперсонал и стал всех выгонять на улицу, потому что было задымление. Одна женщина, тоже из пациенток, пыталась матери оказать помощь, завела её в отдельный кабинет, думали, быстрее снять одежду, чтобы она не прилипла к спине. Но персонал поликлиники настоял, чтобы они ушли. В результате мама поехала домой, переоделась и только после этого поехала к травматологу», - рассказала дочь пострадавшей.


Оказавшись второй раз в поликлинике, женщина не сразу смогла попасть на приём. Сначала ей сказали обратиться к терапевту по общепринятым стандартам, но после того, как пострадавшая сообщила, что ожог получила утром в поликлинике - помощь ей оказали.

«Моя мама человек не скандальный. Она не из тех, кто начнёт кричать на месте и требовать помощи. Она и нам сообщила только спустя часа два после того, как у неё очень сильно стала болеть спина и появились волдыри. Мы настояли, чтобы она поехала в больницу, но увидев статью, где говорится, что якобы пациент сломал батарею, и ни слова о том, что мама пострадала, мы, конечно, не могли промолчать. Так нельзя! Они снимают с себя ответственность», - возмущается дочь пострадавшей.


В самой поликлинике №2 заверяют, что руководство о пострадавшей ничего не знало. На месте происшествия не было ажиотажа, никто не жаловался на боль, поэтому в пресс-релизе для СМИ об этом случае ничего не было указано.

«В этом месте всегда собирается много людей. Там кабинет для забора крови на анализы. Мы в прошлом году меняли эту батарею, она была абсолютно новая. Поэтому предположили, что кто-то неудачно облокотился, и поэтому произошёл прорыв. О женщине пострадавшей не знали. Сейчас наши сотрудники разыскивают её. Вчера, действительно, в травматологию с ожогом обратилась женщина. Но врач не зафиксировал, откуда она и как получила травму. Понимаете, я всегда в доступности для пациентов. Они порой ругаются из-за того, что им пластырь неверно положили. А тут ожог! Я и подумать не могла, что человек может просто уйти с травмой. У меня 300 человек персонала, неужели вы думаете, мы бы выгнали её и не оказали помощь. Просто поздно узнали», - заверила заместитель директора поликлиники №2 Нургул Нурлыбаева.


Напомним, эпизод произошёл вчера, 20 декабря, ранним утром в поликлинике №2 города Актау. Там взорвалась батарея, и горячей водой затопило электрощит. Пресс-служба областного управления здравоохранения позже сообщила, что в результате происшествия 8 кабинетов во время ремонта оставались без отопления и электричества, а в целом поликлиника работала в штатном режиме.



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