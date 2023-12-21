Жительница Актау получила ожог из-за прорыва батареи в поликлинике

«Моя мама сидела в очереди. Рядом была эта батарея, она взорвалась сама, в маму отлетел этот кран, ошпарило её кипятком, грязной водой. Всё это пролилось ей на спину. Помощи ей никто не оказал. Там собрался медперсонал и стал всех выгонять на улицу, потому что было задымление. Одна женщина, тоже из пациенток, пыталась матери оказать помощь, завела её в отдельный кабинет, думали, быстрее снять одежду, чтобы она не прилипла к спине. Но персонал поликлиники настоял, чтобы они ушли. В результате мама поехала домой, переоделась и только после этого поехала к травматологу», - рассказала дочь пострадавшей.

«Моя мама человек не скандальный. Она не из тех, кто начнёт кричать на месте и требовать помощи. Она и нам сообщила только спустя часа два после того, как у неё очень сильно стала болеть спина и появились волдыри. Мы настояли, чтобы она поехала в больницу, но увидев статью, где говорится, что якобы пациент сломал батарею, и ни слова о том, что мама пострадала, мы, конечно, не могли промолчать. Так нельзя! Они снимают с себя ответственность», - возмущается дочь пострадавшей.

«В этом месте всегда собирается много людей. Там кабинет для забора крови на анализы. Мы в прошлом году меняли эту батарею, она была абсолютно новая. Поэтому предположили, что кто-то неудачно облокотился, и поэтому произошёл прорыв. О женщине пострадавшей не знали. Сейчас наши сотрудники разыскивают её. Вчера, действительно, в травматологию с ожогом обратилась женщина. Но врач не зафиксировал, откуда она и как получила травму. Понимаете, я всегда в доступности для пациентов. Они порой ругаются из-за того, что им пластырь неверно положили. А тут ожог! Я и подумать не могла, что человек может просто уйти с травмой. У меня 300 человек персонала, неужели вы думаете, мы бы выгнали её и не оказали помощь. Просто поздно узнали», - заверила заместитель директора поликлиники №2 Нургул Нурлыбаева.