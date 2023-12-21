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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 133

Избран аким сельского округа Саин Шапагатов

Жанибек Асанов избран на должность акима сельского округа Саин Шапагатов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото ЦОК региона
В соответствии с подпунктом 9 статьи 14, статьей 45 и пунктом 1 статьи 113-11 Конституции Республики Казахстан «О выборах в РК», решением Тупкараганской районной избирательной комиссии, Жанибек Асанов избран на должность акима сельского округа Саин Шапагатов.

Жанибек Асанов родился в 1990 году в селе Саин Шапагатов Тупкараганского района.

В 2012 году окончил Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии», в 2015 году - Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Техник и технология нефтегазового дела».

Трудовую деятельность начал в 2011 году рабочим перрона в аэропорту Актау.

С 2014 по 2016 годы работал в ТОО «Кезби» помощником бурильщика, с 2016 по 2021 годы - главный специалист государственного учреждения «Аппарат акима сельского округа Даулет».

С 2021 по 2022 годы занимал должность заместителя акима сельского округа Даулет, с 2022 по 2023 годы - заместитель акима сельского округа Саин Шапагатов, с января 2023 года по настоящее время работал руководителем отдела в Тупкараганском районном акимате по вопросам земельных отношений, архитектуры и градостроительства.



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