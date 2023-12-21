Новые автобусы будут курсировать в Жанаозене

- Новые автобусы будут курсировать по маршруту № 3 «микрорайон АТП аул Тенге – базар Бокен» и маршруту №9 «Аул Кызылсай – базар Бокен»,- сообщает ЦОК региона.

- В первом квартале 2024 года планируется организация перевозок пассажиров общественным транспортом по маршруту №5 «улица № 27 микрорайон Жулдыз села Кендерли - рынок Бокен», - отметили в Центре общественных коммуникаций.

По информации Центра общественных коммуникаций, в Жанаозене парк общественного транспорта пополнился шестью новыми автобусами.С 1 апреля 2022 года ТОО «Aktau Bus» занимается перевозкой пассажиров по маршрутам №3 «микрорайон АТП аул Тенге – рынок Бокен» и маршруту №11 «улица №74 микрорайон Мерей – рынок Бокен».С января 2023 года был запущен маршрут №9 по направлению «Аул Кызылсай-рынок Бокен» (ТОО «Aktau Bus») и маршрут №12 «улица №61 микрорайон Мерей – рынок Бокен» (ИП Е. Аманов).С октября 2023 года на маршруте №4 организована перевозка пассажиров по маршруту «Железнодорожный вокзал-рынок Бокен».