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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:53

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Новые автобусы будут курсировать в Жанаозене

Парк общественного транспорта в Жанаозене пополнился шестью новыми автобусами. Новые автобусы будут курсировать по маршруту № 3 «микрорайон АТП аул Тенге – базар Бокен» и по маршруту №9 «Аул Кызылсай – базар Бокен», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
По информации Центра общественных коммуникаций, в Жанаозене парк общественного транспорта пополнился шестью новыми автобусами.

- Новые автобусы будут курсировать по маршруту № 3 «микрорайон АТП аул Тенге – базар Бокен» и маршруту №9 «Аул Кызылсай – базар Бокен»,- сообщает ЦОК региона.


Новые автобусы будут курсировать в Жанаозене


Новые автобусы будут курсировать в Жанаозене


Новые автобусы будут курсировать в Жанаозене


С 1 апреля 2022 года ТОО «Aktau Bus» занимается перевозкой пассажиров по маршрутам №3 «микрорайон АТП аул Тенге – рынок Бокен» и маршруту №11 «улица №74 микрорайон Мерей – рынок Бокен».

С января 2023 года был запущен маршрут №9 по направлению «Аул Кызылсай-рынок Бокен» (ТОО «Aktau Bus») и маршрут №12 «улица №61 микрорайон Мерей – рынок Бокен» (ИП Е. Аманов).

С октября 2023 года на маршруте №4 организована перевозка пассажиров по маршруту «Железнодорожный вокзал-рынок Бокен».

- В первом квартале 2024 года планируется организация перевозок пассажиров общественным транспортом по маршруту №5 «улица № 27 микрорайон Жулдыз села Кендерли - рынок Бокен», - отметили в Центре общественных коммуникаций.



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