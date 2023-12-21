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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 568

Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители дома №28 в 5 микрорайоне. Они опасаются за свою жизнь, так как вода льётся с крыши прямо в квартиру и электрощитки. Крыша нуждается в срочном ремонте, но обслуживающий дом КСК игнорирует просьбы и обращения жильцов.

Фото жителей 5 микрорайона
По словам жительницы дома, накануне её квартиру затопило. По сей день с крыши в её квартиру на пятом этаже льётся вода. По словам горожанки, накануне вода попала прямо в электрощиток. Но обслуживающий дом КСК не реагирует.



- На протяжении двух лет мы просили, умоляли КСК сделать ремонт крыши. Но всё бесполезно, они нас не слышат. На днях мою квартиру затопило полностью, по сей день вода льётся. Нам приходится подставлять вёдра и тазики под стекающие с потолка струи воды. Мы боимся, что может произойти замыкание электропроводки, так как вода попала прямо в электрощиток. У соседей уже перегорела проводка. Мы уже устали и просто хотим, чтобы сделали ремонт кровли, - пожаловалась жительница дома.


Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Жильцы дома отметили, что на крыше имеется трещина, через которую вода и протекает в квартиры на пятом этаже.

Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28


Женщина отметила, что в КСК им предложили сделать ремонт крыши за свой счёт.

- Почему мы должны делать ремонт кровли за свой счёт, ведь мы регулярно оплачивают «коммуналку». Но куда расходуют деньги – непонятно. Сейчас мы живём в аварийных условиях, - говорит жительница дома.


Возмущённые жильцы собираются обратиться с заявлением в прокуратуру.



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