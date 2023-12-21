Потоп с потолка: жители 5 микрорайона жалуются на протекающую крышу в жилом доме №28

- На протяжении двух лет мы просили, умоляли КСК сделать ремонт крыши. Но всё бесполезно, они нас не слышат. На днях мою квартиру затопило полностью, по сей день вода льётся. Нам приходится подставлять вёдра и тазики под стекающие с потолка струи воды. Мы боимся, что может произойти замыкание электропроводки, так как вода попала прямо в электрощиток. У соседей уже перегорела проводка. Мы уже устали и просто хотим, чтобы сделали ремонт кровли, - пожаловалась жительница дома.

- Почему мы должны делать ремонт кровли за свой счёт, ведь мы регулярно оплачивают «коммуналку». Но куда расходуют деньги – непонятно. Сейчас мы живём в аварийных условиях, - говорит жительница дома.

По словам жительницы дома, накануне её квартиру затопило. По сей день с крыши в её квартиру на пятом этаже льётся вода. По словам горожанки, накануне вода попала прямо в электрощиток. Но обслуживающий дом КСК не реагирует.Жильцы дома отметили, что на крыше имеется трещина, через которую вода и протекает в квартиры на пятом этаже.Женщина отметила, что в КСК им предложили сделать ремонт крыши за свой счёт.Возмущённые жильцы собираются обратиться с заявлением в прокуратуру.